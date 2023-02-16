《超完美狗保姆》3月10日全台上映！柳演锡：「第一次看自己的作品看到飙泪…想起我的狗狗」

电影《超完美狗保姆》即将於3月10日在台上映，主演柳演锡以及车太铉与一群狗狗们将带来疗愈又感人的故事。而很有爱心的柳演锡更是在拍完这部片后领养了遗弃犬，也时常在SNS上与大家分享他们的生活近况。

《超完美狗保姆》日前举办试映会，导演金柱焕与主角柳演锡、车太铉也都来到现场，与大家分享这部作品的小故事。导演表示很希望这部作品能给观众们带来一点点安慰，车太铉则说，自己从这部作品中感受到了之前从来没有过的感动，经历了严峻的疫情时期，电影终於能够与大家见面也是相当感动，不忘初衷也感慨万千，希望大家能够喜欢这部《超完美狗保姆》。



柳演锡刚结束电视剧作品《爱情的理解》，也将很快投入下一部新电视剧的拍摄行程，可说是相当忙碌，但《超完美狗保姆》对他而言可是意义非凡。他提到《超完美狗保姆》是他第一次看著自己演出的作品又哭又笑，不像之前轻松的看，知道这部作品的内容后就令人难过想哭，每一幕有狗狗出现的画面都动摇著他的心，甚至让他哭到不行。



柳演锡提到自己哽咽落泪的原因，是因为从小时开始，家中就一直都有狗狗的存在，总是和这些毛孩们一起生活著，只是狗狗生长的速度跟我们不太一样，有不得不先送走它们的瞬间，也曾让我想遗忘想逃开，《超完美狗保姆》也让他想起了那段过往的记忆。



《超完美狗保姆》描述寻找狗狗保姆的民秀（柳演锡饰）面临生涯危机，而人生本来就面临著危机的镇国（车太铉饰），两个大男人为了替他们的爱犬鲁尼寻找完美狗保姆而踏上一段意外的旅程。3月10日即将在台上映。



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