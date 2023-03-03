可爱、温暖、愉快、疗愈、感动 《超完美狗保姆》在韩上映大获好评~柳演锡与车太铉遇见更多惊喜保姆候选人!

年度最萌、最可爱的宠物话题电影《超完美狗保姆》，即将在3月10日於全台温馨献映。本片除了由柳演锡、车太铉领衔主演，其他演出的群星阵容也让人眼睛一亮，包括郑仁仙、朴昣奏（又译朴真珠）、金裕贞、柳秀荣、金志映、禹棹奂、郑智勋等知名演员全体出动，展现强烈存在感的同时，更为电影增添丰富色彩。

《超完美狗保姆》是《钢铁雨：深潜行动》制作公司精心打造的年度温馨力作，故事描述面临「提早登出」危机的狗主人「民秀」，和人生本来就面临危机的「真国」，为了替爱犬「鲁尼」寻找完美保姆而展开面试，意外以「犬」为名义持续奔走的故事。尤其两人展开从首尔到济州的旅程，路上与多位保姆候选人，以及各种充满特色的角色相遇，更是丰富了剧情张力。曾在戏剧《加油吧威基基》演出金正贤女友的郑仁仙，这回在本片成为跟柳演锡论及婚嫁的女友，更是让对方展开旅程与成长契机的关键角色。





而在戏剧《那年，我们的夏天》演出女主角好友的朴昣奏（又译朴真珠），则演绎为了孩子免疫力与情绪发展，因此想领养狗狗的妈妈，将用自己独特的幽默节奏，巧妙诠释新手妈妈的歇斯底里，展现诱发笑声的自然演技。此外，曾与导演合作电影《驱魔使者》，近期又以戏剧《The King：永远的君主》人气飙升的禹棹奂，则饰演朴昣奏的老公，将以意想不到的现身方式，让观众享受寻找他在哪边的乐趣。男星柳秀荣与童星郑智勋则饰演想要领养狗狗的父子，柳秀荣不仅展现如同实际爸爸一样多情而真实的演技，郑智勋更成功诠释失去小狗而陷入失落感的敏感中学生。有趣的是，郑智勋甚至还发挥自己的武术实力，跟柳演锡在片中展开荒唐的动作混战。



主演过戏剧《云画的月光》的金裕贞，也将饰演最后一位神秘的保姆候选人。全程坐著演出的她，透露因为阅读剧本产生共鸣，便欣然同意接演；角色在引发好奇的同时，更在传达电影主题方面起到很大作用。《超完美狗保姆》上周在南韩举行试映会，也在所有年龄层观众中引发热烈共鸣，获得一致好评，即将在3月10日於台湾温馨献映。



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