金宇彬回顾养病期长发形象，无名指戒指再引瞩目！主演Netflix新剧《末日骑士》已过审等上架

金宇彬近两日在IG上接连PO出长发时期照片，有专业写真也有随手自拍，高清到脸颊痘痘都一清二楚！

金宇彬2017年确诊鼻咽癌后息影养病，直到2019年11月才通过青龙奖颁奖礼正式回归大众视线。 期间曾有路人拍到他与女友申敏儿外出约会，照片中的金宇彬一头长发与以往形象颇为不同，后来才知他在治疗期间一直蓄发，剪掉前还特地拍了一组写真，作为送给粉丝的特别礼物。





近日金宇彬似乎在回顾当年，用手机拍下电脑屏幕画面PO到个人IG，瞬间勾起众多粉丝的记忆、纷纷留言感慨「欧巴健康就好、能再见到真好」，右手无名指的戒指也再次引起关心~XD





昨日他继续分享当时的生活随拍，站在超市里显得十分高大，头顶几乎和货架最顶层齐平：





最后一张则是超近距离自拍，连脸颊上的痘痘都一清二楚，相当真实坦然：



此外，金宇彬主演的Netflix科幻剧集《末日骑士》从2021年12月拍到2022年5月，昨日终於顺利通过韩国映射物等级委员会的审查。 《末日骑士》一共6集，讲述2071年空气污染严重、人类仰赖呼吸器维生，在急剧沙漠化的韩半岛反乌托邦社会中，具备非凡战斗实力的传奇快递司机「5-8」遇到难民「四月」后发生的故事。



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