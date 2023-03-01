BTS心里真的只有粉丝ARMY！田柾国突然删了拥有5000多万追踪人数的IG帐号，却贴心公告「不用担心我」

业界人士粗估，BTS 防弹少年团成员只要发一篇业配文（广告），就能赚到买一间房子的钱，太惊人了…，说删就删真的超霸气。

在全世界拥有超高人气的 BTS 防弹少年团成员田柾国（Jung Kook），去年底不仅单独登上世足赛开场献唱，今年一月 IG 更是突破了5000万的追踪人数，却突然删除帐号，让大家都非常担心他的状态。







田柾国也在社群平台 Weverse 上立刻亲自发文澄清：「我删掉 Instagram 罗，不是被骇（hacked）喔，只是不用所以就删掉了，请不要担心！」使用的文字语气也非常活泼，更表示自己会经常在 Weverse 上直播，以后应该不会继续使用 IG 了，所以先跟大家说一声。



一般明星如果删除了 IG 帐号，也不会特别到另一个平台去跟粉丝说明，也许是担心粉丝们会担心他（况且还是拥有5000多万粉丝的帐号），所以还特别发文跟大家公告一下，是真实的宠粉偶像啊～！



网友们也纷纷留言：「柾国啊，想做什么就做吧～」、「这真的需要很大的决心」、「如果不想做就不要勉强自己，压力已经够大了」、「不知道为什么突然觉得很爽快」、「真的觉得他太帅气了」、「5000万追踪人数瞬间没了，好佩服他」、「我觉得删掉的一瞬间，他可能也松一口气了」、「我也没用 IG，我们有共通点了，我女友一直问我为什么不用，以后我就回他：BTS 柾国也不用啊！」

▼田柾国世足赛开幕舞台〈Dreamers〉，目前已突破1.1亿观看人次：



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