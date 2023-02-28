SM争夺战白热化，部份艺人开始接触其他公司！业内爆：高人气偶像抗拒吞并命运，或出走中小企划社

近日Kakao娱乐也加入SM收购大战，与HYBE激烈争夺「三大社」龙头老大的股权。 双方通过舆论互相攻击，都坚称对方接手SM不利於艺人发展，当下最苦恼的恐怕就是SM旗下众多艺人。

SHINee Key在13日的专辑发售直播中提到想演出但不知该跟谁说、「公司现在乱糟糟的」，Red Velvet在粉丝见面会被要求跳NewJeans《Hype Boy》舞蹈时也委婉拒绝。出席颁奖典礼时，aespa和NCT也第一次没有公开感谢SM前制作总监李秀满，就连局外人都能感受到人心惶惶的气氛。



230213 카운트다운라이브 기범



앵콜 키랜드 열었으면 ㅠ)

나도 열었으면 좋겠어 이걸 어디다 얘길해야.. 앵콜콘서트 열어주는거예요ㅠ 나도 누구보다 하고싶은 사람이긴 한데 아휴 몰라.. 회사가 뒤숭숭해가지구 지금.. pic.twitter.com/L8xjry74xy — [1of1=샤이니]민트곰 (@shineshinee0525) February 13, 2023

NCT於2016年出道，今年面临7年续约关口; Red Velvet今年出道第9年，有说法2021年已续约一次，也有说是原合约期限较长、今年才是续约关键。 业内人士认为，临近续约的SM旗下歌手很可能抗拒被HYBE收购、转而出走自立企划社，而且部份歌手确实已开始接触其他公司：「已有较高知名度的偶像留在SM的理由并不明确，很可能向外寻找支持个人活动且收入分配有利的中小企划社。 长久留在SM的艺人多是出於义理和名分，不会乐於被其他大型企划社吸收。 」





也有反对意见认为，目前SM最大收入来源IP是NCT和aespa，且日后还会推出新人，即便部份艺人出走也不会造成太大打击; 如果HYBE成功收购SM，最大收获将是SM在各国拥有的数千个IP，包括偶像团名称及LOGO等等。对 娱乐公司而言最重要的资产是IP和人脉网络，SM各方面被后起之秀HYPE追赶、推出新人的力度也变弱，似乎已渐失往日辉煌。

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