BTS SUGA网路节目邀请到《财阀家的小儿子》爷爷李星民上节目对饮啦！「我好紧张，制作组也好紧张」

好喜欢看这个节目，都能够聊得很深入也发人省思，最重要的是！！太好奇 SUGA 跟李星民大前辈会聊什么话题了啦～。（两个大邱男人的见面）

由 BTS 防弹少年团 SUGA 单独主持的人气网路节目《SUCHWITA》（SU吹打）下一期预告释出，这一回的重磅嘉宾是热门韩剧《财阀家的小儿子》中，有著超强存在感的顺洋集团会长陈养喆、爷爷演员李星民（李圣旻）。



▼最新一集节目的来宾是Epik High的队长Tablo，结尾的预告则是邀请到李星民对饮聊天的片段：（可以开启中字观看）



预告一开始，SUGA 就表现得非常手足无措，说这次的来宾让自己很紧张，制作组的工作人员们也很紧张，结果连嘉宾也很紧张，然后就默默模仿了李星民的经典台词：「这说得过去吗？」哈哈哈哈，剧迷们都很爱模仿这一句。



字幕上也写说这一次的邀约，完全就是出自 SUGA 的私心！SUGA 说真的很想见到李星民前辈，而且两人的共通点「都是土生土长的大邱男子」，李星民上过的大学后面的高中，就是SUGA的学校，生活在同个区域的两人，想必见面后肯定有很多共同话题可以聊的吧！



当然，不论是音乐还是演戏，两人都在各自的领域达到一定的成就和地位，更多深入访谈的内容，记得锁定下周四（3月2日）晚间十点的首播。



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