Disney+版《我的大叔》？李圣经&金英光《原来这就是爱啊》阴郁却让人著迷（EP.1-2）

李圣经与金英光主演的Disney+原创剧《原来这就是爱啊》（港译：这是爱情吗）22日已开播，独特的阴郁风格让一些观众著迷。

《原来这就是爱啊》讲述展开报复的女子沈宇宙（李圣经 饰），和成为她报复对象的男子韩冬辰（金英光 饰），一对不该在一起的男女，他们的罗曼史。



（以下提及剧情）



首两集讲述故事的起源，沈宇宙的复仇。沈宇宙和姐姐沈彗星、沈地球相依为命，但房子却一夕之间被拍卖，被爸爸20年前外遇的新任妻子马熙慈（南基爱 饰）拍卖。沈宇宙是个下定决心就会做出疯狂事的人，她决定向马熙慈的儿子韩冬辰复仇，因为听说马熙慈把卖房子的钱都给了儿子。

到了韩冬辰所在的最佳展览任职，沈宇宙某天还一路跟踪韩冬辰到家里，韩冬辰直接揭穿了她，却反被质疑「假装不知道、假装通融，在对方无路可退时突击」。韩冬辰想起了她和前女友姜敏英（EXID Hani；安喜延）的状况，他通融了好几次，到最后也假装不知情……



在最佳展览发生重要资料外泄之时，员工们很快就把矛头指向沈宇宙这位工读生，因为沈宇宙那天确确实实碰了外泄资料的电脑。看到这里，强烈的给人《我的大叔》既视感，阴郁的风格、遍体鳞伤后直来直往的女主角、女主角做出对男主角不利的事情……



然而，事情反转了，沈宇宙根本不认得敌对公司申佑展览的办公室地点，喝醉的时候也真诚的表明自己不是间谍。加上沈宇宙「比起被自己带了好几年的人背叛，被才来三个月的工读生背叛，应该比较不痛吧？」一席话，韩冬辰著手查清真相。



韩冬辰回头阅读沈宇宙的履历，久违的笑了，他邀沈宇宙复职，沈宇宙嘴上说著「你会后悔」，心里却想著：「你有一天会后悔，但我会尽量让你不那么后悔。」她帮他挡住了一次的拳头。



两集播出下来，虽然讨论度不高，但还是抓住了一些观众的心。有韩国影剧部落客认为《原来这就是爱啊》乍看就是Disney+版《我的大叔》，女主角被这世界伤害到变成锋利的刺猬，而男主角无精打采的过日子，不过，《原来这就是爱啊》看起来很快就要进入恋爱情节，走出另一个故事。

▼第3集预告，沈宇宙复职后一边想著抓住间谍车科长，后来在公司里撞见马熙慈，而韩冬辰的前女友敏英也回来了……



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