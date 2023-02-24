HYBE坚称对李秀满「植树」事业一无所知，却被爆承诺投资100亿！SM狠狙：「同伙or被骗」CJ ENM最终退场

据韩媒报道，HYBE与李秀满的合约内容之一是：HYBE在交易完成后10年间资助李秀满100亿韩元用於ESG事业。 而此前HYBE一直表示不知ESG具体内容，立即遭SM狙击轻信李秀满、背叛股东。

「植树」活动是李秀满积极推进的ESG（环境保护、社会责任、公司治理）事业内容之一环，标榜主旨为K-Pop粉丝植树拯救环境。 但本月16日，SM理事李成秀却爆料称李秀满的ESG事业实际上是和他的海外房地产事业挂钩，包含建设大麻合法化赌场等等，还透露李秀满强求在aespa新歌中也加入「植树」相关歌词，遭到SM内部一致反对。

对此，HYBE回应称虽然确实决定一起推动ESG事业，但实际上对具体内容并不了解，需要对具体项目进行共同商议后才决定是否参与。 按照HYBE的说法，HYBE并不清楚ESG是什么就决定投入100亿，难免令人对HYBE理事会产生质疑。



随后，SM娱乐公司对该事件发布立场、猛烈狙击HYBE高层，称HYBE「如果知道『植树』的真面目就是同伙、如果不知道就是被骗」，并指出问题本质在於HYBE理事会资助李秀满与公司无关的个人事业，无异於将股东资金塞入李秀满个人口袋，也就是蓄意背叛股东利益。

此外，去年11月开始有消息称CJ ENM也在考虑收购SM股份，今日CJ ENM正式宣布经过讨论后最终放弃收购。

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