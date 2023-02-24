宋慧乔&韩韶禧新剧换导演！《太阳的后裔》李应福下车、《怪物》沈娜妍接档，《自白的代价》「三个女人一台戏」引期待

《自白的代价》原本考虑请来曾与乔妹合作《太阳的后裔》的李应福担任导演，但根据最新报导，导演人选最终敲定《怪物》《18岁的瞬间》沈娜妍，更加引发期待！

《自白的代价》讲述两个女人围绕杀人事件的血色年代记。 宋慧乔有望饰演美术老师「安润秀」，梦想平凡的幸福却被卷入意料之外的事件，整个生活都被彻底颠覆。





韩韶禧有望饰演身份不明的神秘女子「毛恩」，虽然是因反社会倾向而被所有人畏惧，但唯独向安润秀伸出手，承诺为她带来全新的世界。





之前有消息称曾执导《太阳的后裔》、《孤单又灿烂的神-鬼怪》、《阳光先生》、《Sweet Home》和《智异山》等作品的李应福导演已选定《自白的代价》作为新作，但今日根据Newsen报道，沈娜妍导演已成为更有力人选。

沈娜妍曾执导《十八岁的瞬间》《韩汝凛的回忆》《嘻哈老师》等多部剧集，在申河均、吕珍九主演的JTBC连续剧《怪物》中对事件漩涡中的人物群像成功做出深入细致的刻画。 今年初还确定与罗美兰、李到晛、安恩真合作JTBC水木剧《坏妈妈》，实力备受瞩目。





宋慧乔和韩韶禧各自凭《黑暗荣耀》《以吾之名》斩获大量人气，演技和强悍女性形象都大获好评，这次加上女导演沈娜妍，更令人期待三个女人合作呈现的精彩好戏。

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