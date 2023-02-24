《原本以为只是手机掉了》任时完：「并非为扭转乖乖形象而接连演出反派角色〜」

日前在Netflix公开的电影《原本以为只是手机掉了》，任时完在片中饰演一位专门窃取他人手机秘密，甚至大胆接近对方，冷血到置人於死地的连锁杀人狂。而他在前作《紧急迫降》中也是饰演一位大闹班机的恐怖分子。任时完在访谈中提到了自己接演反派角色的原因。

任时完拥有白白净净的外型，是标准的妈朋儿，而他希望以自己开朗的的性格，展现出与众不同的面貌。任时完在新电影《原本以为只是手机掉了》中的演出令人不寒而栗，他也表示与其说认真诠释这反派的角色，不如说他更加用心将受害者遭遇困难的慌张，像是在看笑话一般玩弄於股掌之中。



任时完也提到自己并非刻意接连演出反派，而是因为疫情的关系，电影都延迟了上映的日期，於是让观众们连续看到《紧急迫降》以及《原本以为只是手机掉了》都是反派角色。决定要接演这部作品之前烦恼了很久，剧本本身相当有意思，但任时完却又觉得这个窃取手机的杀人魔角色，可能带来负面的社会影响力，这让他考虑了很久，但尽管如此，却仍是常常想起这部电影的剧情，於是后来决定接演。



任时完觉得反派的角色对於演员来说，是一种祝福，因为反派角色往往比善良的角色能够展现出更强烈更多样化的演技，而大家都说任时完的眼神相当清澈，他表示虽然自己不确定是否真的如此，不过听见大家对任时完的评论大部分是比较正面的，所以有时候觉得若以这样的形象来试著挑战反派角色，不知道会有什么样的效果？大家喜欢任时完的反派演技吗？



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