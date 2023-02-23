《黑暗荣耀》林智妍：「什么都还没开始呢！大家只是看了预告片〜」如果不演恶女朴涎镇她会选择这位！

演员林智妍演活了《黑暗荣耀》中的恶女，许多人期待著3月10日宋慧乔对她的复仇，让她最后得到什么样的惩罚。而林智妍在接受时尚杂志访谈时也提到，《黑暗荣耀》每一个角色都非常有魅力，而她也思考了很久如何演出拥有独特魅力又令人印象深刻的反派角色，还透露「真正恐怖的台词会在后半部」。

林智妍在Netflix原创人气韩剧《黑暗荣耀》中饰演从学生时期就以暴力霸凌同学的最坏加害者朴涎镇，而她在剧中的一举一动也令观众们恨得牙痒痒的，相当期待她会获得怎样的凄惨下场。林智妍在访谈中提到自己选择接演《黑暗荣耀》的原因，她表示一看到剧本时就觉得有种投入感，剧本中的每一个角色都非常有魅力，所以自己也想要挑战一下恶劣反派。



林智妍在《黑暗荣耀》中需要消化许多很强烈的台词，被问到「印象最深刻的最恐怖的台词是哪一句呢？」没想到林智妍却说：「真正恐怖的台词在后半部才出现，前半部的其实没有什么特别的，除了骂人的话很多以外。」她还加码爆料「前半部其实根本还没开始呢！只不过是预告片而已，在后半部剧情中，许多角色都会经历非常极限的状况，各种情绪接连爆发。」隐隐透露了后半部精采可期。



林智妍也出演了去年底在SBS播出的综艺节目，她笑著表示那时刚拍完《黑暗荣耀》就飞到澳洲去拍摄，但是当时身上还有著朴涎镇的影子，所以觉得自己说起话来还有点惹人讨厌，非常担心被大家误会她个性很难相处。虽然在《黑暗荣耀》中选择演出涎镇一角，但如果不演出这角色，她可能会选择哪一个呢？她想了很久而选择了吸毒的艺术家李蓑罗！林智妍觉得这角色也非常有魅力，很吸引她想要挑战一下。



她也说到虽然《黑暗荣耀》剧中充满黑暗复仇，但所有同剧演员们在现场都常常聊美食跟宠物，气氛非常融洽，大家感情也很好，时常见面还有私下聊天群组，宋慧乔在剧中与她誓不两立，但私下却常常请她吃好吃的烤肉。《黑暗荣耀》后半部将於3月10日公开。



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