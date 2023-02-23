《刘QUIZ》出放送事故！《举重妖精金福珠》原型张美兰作客，播到一半竟重播上一集

由刘在锡与曹世镐主持的《刘QUIZ ON THE BLOCK》，昨（22）日晚间首播时段竟出现放送事故，突然被切掉重播上一集内容。

《刘QUIZ》昨晚邀请了《寄生上流》（上流寄生族）与《鱿鱼游戏》音乐总监郑第一，与传说级的韩国国家队举重选手张美兰，但在张美兰谈到自己最光荣的时刻、在2008年北京奥运上摘下金牌，节目突然中断，播出了上一周升孝相建筑师的访谈内容。

这个突发状况让观众错愕不已，《刘QUIZ》制作组也许是怕观众涌入留言板，紧急关闭留言板并发出声明道歉，表示第182集在最终编辑的过程中发生了技术上的失误，导致片子延迟入库，因此节目被迫中断，改播出上周的第181集代替，张美兰出演的内容也会在下一集183集完整播出。

「考虑到张美兰本人抽中宝贵的时间出演，本制作组努力向观众们传达更有深度的故事，结果却因为重大失误引起争议，在此表达歉意。今后会更进一步加强制作与管理程序，尽全力避免类似情况发生，再次向喜爱《刘QUIZ ON THE BLOCK》的观众与出演节目的张美兰亲爱的表达诚挚的歉意。」





张美兰是韩国举重代表人物，曾在2004年雅典奥运拿下银牌，4年后在2008年北京奥运如愿拿下最高荣誉金牌。由李圣经、南柱赫主演的知名韩剧《举重妖精金福珠》就是以她为发想，她也成为该剧顾问。以张美兰的地位，也难怪韩国观众相当失望《刘QUIZ》的出包了，纷纷抨击「为了张美兰才看，浪费别人时间」、「倒不如直接延期，播一半是怎么回事」。

▼《举重妖精金福珠》



▼《刘QUIZ ON THE BLOCK》前一天发布的先公开片段，以及刘在锡、曹世镐与张美兰合影



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