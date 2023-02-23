李升基♥李多寅4月举行婚礼！刘在锡担任主持人、李笛献唱祝歌，韩网友：「好意外不是姜镐童」

今日（23日）据韩媒 OSEN 报导：「将在4月结婚的李升基和李多寅的婚礼主持人由刘在锡担任，祝歌由李笛演唱。」

2021年承认恋情的李升基李多寅在本月7日宣布结婚，婚礼将在4月7日举行。李升基通过手写信表示：「我决定和我心爱的李多寅不再是作为恋人，而是作爲『夫妻』度过余生。她是一个内心温暖、充满爱、想永远站在我这一边的人，希望大家支持我们两人的未来。」



李升基最近也用各国语言对粉丝们说：「有大家的爱，我才能走到今天。为了不辜负你们的爱，我会更加努力，现在由我来守护粉丝们，请大家以宽容之心看待，一直很感谢你们。」不过韩国民众依旧对他很失望。



而李升基和刘在锡曾合作过综艺《X-Man》，近年又一起出演 Netflix 综艺《明星来解谜》，他在《强心脏》和《两天一夜》中与姜镐童长期合作展现与众不同的缘分，选择刘在锡主持婚礼的理由也备受关注，歌手李笛将演唱祝歌。



消息一公开，韩国论坛 Theqoo 留言已经破千，韩网友：「好意外不是姜镐童而是刘在锡」、「再这样下去，参加活动的艺人都要被列入黑名单了」、「晕，刘在锡爲什么...」、「好神奇啊，竟然拜托大神主持婚礼，真是装腔作势啊」、「想想李升基在演艺圈活动的话，应该有很多宾客吧，我觉得连他们也骂有点过分了」、「嗯...参加婚礼的人有什么罪呢」等等。

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