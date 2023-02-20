孔刘继《宁静海》后再推新作！将与《为何是吴秀才》徐玄振共同主演Netflix原创系列《Trunk》

好久不见的孔刘终於确认了新作品！继《鱿鱼游戏》与《宁静海》之后他再度选择出演Netflix平台的原创系列作品《Trunk》，而女主角则是将由《为何是吴秀才》的徐玄振担任演出。

根据多位业界人士透露，目前属於同一家经纪公司的孔刘以及徐玄振，正在积极讨论接演N台新剧，由GTist制作的电视剧作品《Trunk》，而根据韩媒体《TVDaily》的采访，也确认了两位演员近期与制作团队见面，并共同讨论出演进行的相关事宜。《Trunk》将是孔刘拍摄的第三部Netflix作品，前两部作品也都让全球观众们相当瞩目，徐玄振则是第一次跃上OTT平台的原创作品，观众们也非常期待她与孔刘的搭档。



《Trunk》是一部爱情剧作品，改编自金丽玲的同名原著小说，描述一个代理公司NM，它所提供的服务是能够让你与心目中的配偶步入婚姻生活，提供特定期间的婚姻，而在NM公司又发生了什么故事？徐玄振剧中的角色卢仁智，虽然是不婚主义者，她的职业却讽刺地担任婚姻相关NM公司的次长，而孔刘则是饰演一位音乐制作人韩正元，他深信世界上所有的婚姻都是欺骗。



由《我们的蓝调时光》《步步惊心：丽》《没关系是爱情啊》等手法相当细腻描述内心的金圭泰导演执导，剧本则由史剧《花郎》的朴恩英作家执笔。

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