甄美里终於发声！主张「经济案件」自己也是受害者，还夸奖「准女婿」李升基：「他很会照顾人，充满希望和能量」

甄美里在女儿李多寅和李升基即将结婚之际，对围绕的各种疑惑和争议开了口。 她表示：「没想到戴上一次的丑陋的形象会持续这么久，不仅是我和女儿们，连即将成为新家人的升基都受到影响，真的很抱歉，也很累。」

甄美里丈夫李洪宪在2011年因「操纵股价」获取不当利益而被判刑、2016年再次操纵股价被审判，不过二审被判无罪。甄美里表示：「虚假公示带来的不正当的利益，这笔钱是公司资金，以他个人名义连一块钱都不能花，实际上也没有使用在个人或家人上，在审判过程中都解释过。小额股东因财务欺诈造成的损失爲由提出了民事诉讼，但都没有任何问题。」

她还提到过去牵涉到自己的传销欺诈 JU 事件，当时损失金额达2万亿韩元。她说：「有很多被歪曲的地方，我也是受害者。（朱水道会长）没有按时支付化妆品货款，只在我参加 JU 的活动时，才会像诱饵一样给我一点，刚开始我不知道，结果落入他们的圈套。因为投资金额太大，无论如何都想收回，所以参加了晚宴活动，只要抓住麦克风，就会支付一部分货款。虽然很愚蠢我也被骗了，但当时无法解释。」



而女儿李多寅过去在自己的 IG 上传：「我的客厅里也有电视了」的文章，吸引大众的视线。对此，甄美里表示：「女儿们说在演戏的时候需要看电视，所以花49万韩元买了。」上传的时间和方式都不合适，如果看到的人感到不舒服，我想代替她道歉。



此外，甄美里还表达对准女婿李升基的爱意，她说：「男女之间的爱情似乎谁也阻挡不了，父母的心都是一样的，能有一个端庄又健壮的男人做女婿，已经是非常值得感谢的事情了。正如大家所知，他非常勇敢，很会照顾人、充满希望和能量，随著升基作为家人加入后，家里的气氛变得明朗很多。」



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