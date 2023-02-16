周末时段掀起电视剧争夺战！看李宝英《代理公司》还是郑敬淏《浪漫速成班》？更多知名作家将投入此时段

周末时段的电视剧，多年前曾以集数较多的家庭剧为主，但近期开始转变风格，根据韩国收视调查分析，过去一年内话题性排行第一名的电视剧有16部，其中就有13部电视剧作品是在周末时段播出的。

周末剧的版图开始变更，以往曾在周末剧无往不利的KBS，虽然收视率也是相当不错，但面对讨论度与话题性节节高升的tvN、SBS以及JTBC的周末剧，KBS是否也该有所改变？以往大家喜爱的明星所演出的电视剧会以编排在月火以及水木时段为第一顺位考量，但目前则开始转向投入周末战场。



长期占据大家周末晚餐时段的KBS，在周末晚间8点起播出50集长度的家庭剧，平均收视率也几乎都超过30％，甚至更高。但从9月起至今正在播出中的《三姊弟要勇敢》似乎不如以往的成绩优秀，甚至还滑落到16.7％，从之前所推出的《现在很美丽》开始似乎就没能再创新高。



而过去一年内话题性排行第一名的电视剧有16部，其中透过tvN播出的电视剧作品就有8部。包含《二十五，二十一》《我们的蓝调时光》《王后伞下》《小女子们》等等以及最近正在热播中的《浪漫速成班》，都登上了话题性第一名。而SBS也有《千元律师》等4部作品拥有极高讨论度，JTBC则有《财阀家的小儿子》《我的出走日记》，ENA则有《非常律师禹英禑》，MBC是《黑话律师》。



tvN相关人士也表示，制作公司studio dragon提供了优质的企划制作内容，并透过tvN的宣传力，提升了电视剧的潜力，也让许多大明星们渐渐将邀约作品中的「周末剧」视为优先选择，包含李秉宪、车胜元、金惠秀、南宫珉、宋仲基、李钟硕、全道嬿、李宝英等这些睽违一段时间未出现在小萤幕的演员们，都选择以周末时段回归。目前tvN的《浪漫速成班》以及JTBC的《代理公司》更是竞争得相当激烈，收视率都已达到二位数并不断创造自体新高。



《浪漫速成班》后续作品将为大家送上知名狗血剧作家金顺玉团队的新作品《潘朵拉：被操纵的乐园》，而《代理公司》后续作品则是曾执笔《三十九》及《男朋友》的刘英雅编剧推出的《神圣的离婚》，两部作品的演出阵容也相当精采，想必届时又将掀起周末剧的战争。



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