滥用牛奶针又被验出吸食大麻，韩媒再爆刘亚仁逃兵役

刘亚仁近日卷入吸毒风波，昨（15）日再被告发涉嫌利用特权豁免兵役。

根据韩媒《Sports Khan》报导，韩国国防部兵务厅兵役调查科15日接到了刘亚仁兵役判定是否正当的调查请求，告发者表示检方去年12月曾查出兵务厅职员可能牵涉不法替人减免兵役，因此认为刘亚仁的兵役问题应该重启调查。

刘亚仁2013年拍摄电影《钢铁心灵》导致右肩肌肉撕裂伤，2015年又被诊断长了骨瘤，到2017年为止共进行过三次兵役体检，前两次判定兵役暂时保留，第三次被判定豁免兵役。当时刘亚仁发声明解释病情欲遏止流言，舆论也逐渐转向。



刘亚仁目前正陷入吸毒风波，‎涉嫌以非医疗为目的非法注射异丙酚（俗称牛奶针），又在尿液检验上被验出吸食大麻‎，或许是因为如此，刘亚仁过去的言论与行为都被拿出来放大检视，包括了韩国民众相当敏感的兵役问题。

《Sports Khan》文末引用了一篇网友的贴文，该网友表示自己和刘亚仁一样罹患了骨瘤，刘亚仁只长一个，但他因为先天问题长了数十个，动过四次全身麻醉手术，不过刘亚仁最后被判定五级豁免兵役，他却是四级补充役，当他质疑时却被回覆：「提起诉讼吧！」和兵务厅厅长通话，对方还说：「刘亚仁是刘亚仁，你是你。」

闻及刘亚仁的兵役豁免可能有问题，有网友认为刘亚仁现在出那么多事，兵役很有可能有问题，也有网友持保留态度，毕竟他罹患的是骨瘤并非寻常疾病，仍希望能好好调查清楚。

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