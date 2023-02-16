週末時段掀起電視劇爭奪戰！看李寶英《代理公司》還是鄭敬淏《浪漫速成班》？更多知名作家將投入此時段

週末時段的電視劇，多年前曾以集數較多的家庭劇為主，但近期開始轉變風格，根據韓國收視調查分析，過去一年內話題性排行第一名的電視劇有16部，其中就有13部電視劇作品是在週末時段播出的。

週末劇的版圖開始變更，以往曾在週末劇無往不利的KBS，雖然收視率也是相當不錯，但面對討論度與話題性節節高升的tvN、SBS以及JTBC的週末劇，KBS是否也該有所改變？以往大家喜愛的明星所演出的電視劇會以編排在月火以及水木時段為第一順位考量，但目前則開始轉向投入週末戰場。



長期佔據大家週末晚餐時段的KBS，在週末晚間8點起播出50集長度的家庭劇，平均收視率也幾乎都超過30％，甚至更高。但從9月起至今正在播出中的《三姊弟要勇敢》似乎不如以往的成績優秀，甚至還滑落到16.7％，從之前所推出的《現在很美麗》開始似乎就沒能再創新高。



而過去一年內話題性排行第一名的電視劇有16部，其中透過tvN播出的電視劇作品就有8部。包含《二十五，二十一》《我們的藍調時光》《王后傘下》《小女子們》等等以及最近正在熱播中的《浪漫速成班》，都登上了話題性第一名。而SBS也有《千元律師》等4部作品擁有極高討論度，JTBC則有《財閥家的小兒子》《我的出走日記》，ENA則有《非常律師禹英禑》，MBC是《黑話律師》。



tvN相關人士也表示，製作公司studio dragon提供了優質的企劃製作內容，並透過tvN的宣傳力，提升了電視劇的潛力，也讓許多大明星們漸漸將邀約作品中的「週末劇」視為優先選擇，包含李秉憲、車勝元、金惠秀、南宮珉、宋仲基、李鍾碩、全道嬿、李寶英等這些睽違一段時間未出現在小螢幕的演員們，都選擇以週末時段回歸。目前tvN的《浪漫速成班》以及JTBC的《代理公司》更是競爭得相當激烈，收視率都已達到二位數並不斷創造自體新高。



《浪漫速成班》後續作品將為大家送上知名狗血劇作家金順玉團隊的新作品《潘朵拉：被操縱的樂園》，而《代理公司》後續作品則是曾執筆《三十九》及《男朋友》的劉英雅編劇推出的《神聖的離婚》，兩部作品的演出陣容也相當精采，想必屆時又將掀起週末劇的戰爭。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞