《P101》限定男团X1解散后，二次出道成员曹承衍&韩胜宇的想法：「大家都抬不起头，承受著各种压力」

网友：「明明做坏事的是电视台和PD安俊英，却只有孩子们在受罪，太可恶了。」

在2019年暑假，透过 Mnet 选秀节目《PRODUCE X 101》组成的人气限定男团X1，因为节目造假争议而在2020年1月时遗憾解散，曹承衍（艺名WOODZ）和韩胜宇在2021年8月接受采访的影片再次被翻出讨论，分享了解散一年半后的心情，看了令人鼻酸。



＊顺带一提，X1中原本成功二次出道的成员有曹承衍（2014年UNIQ）、金宇硕（2015年UP10TION）、韩胜宇（2016年VICTON）、李翰洁（2017年IM66的子团IM）。



▼影片06:29时，被问到X1解散时的心情如何？



韩胜宇：「（当时）好像什么话都说不出来，然后是抬不起头来，莫名其妙的就结束了，身边的朋友们（成员）也一样，大家好像都抬不起头来，比起悲伤什么的这些情绪，就是突然变成一片空白了。」



曹承衍：「每天听著各种言论，并且承受著很大的压力，因为我早早就出道过一次了，所以更担心那些之前没有出道过的弟弟们，那些朋友可能会因为要重新做回练习生，继续为出道做准备而感到沮丧，我告诉他们，如果有什么需要，无论何时都可以联系我，对我来说虽然在情绪上的打击很大，但我其实更担心现实层面的问题。」



刚见面时，还有采访的过程中，两人都有默默地落泪，回想起一起重新出道的日子，肯定是充满回忆和遗憾的吧，最后，祈祷他们在未来各自的演艺生活都能够顺顺利利的，加油！！！



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