金希澈Bubble言论被挖，网友感叹：粉丝不曝光是他们讲义气！

Super Junior金希澈在Bubble上的言行引发轩然大波。

前几日金希澈在直播中情绪激动，不仅狂飙脏话，还提到前队友强仁，事后遭到不少网友的狙击。 金希澈通过SNS向民众道歉，同时仍然表示对「反对校园暴力」的言论不后悔。

这件事情还未平息，韩网上又挖出金希澈在Bubble的粗暴言论，又一次引发了网友和粉丝的关注。 Bubble是韩国推出的付费粉丝软件，粉丝可以享受自己与本命间1：1的聊天体验，而对明星来说则是群联一般的存在。

韩国网友在theqoo上爆料称，金希澈的Bubble如同垃圾桶，他不仅会飙脏话，还会放自己的各种生活照，丝毫不在乎爱豆形象。 甚至本次遭到骂声的直播发言，在Bubble发言面前，也只是小巫见大巫。网友截取了金希澈Bubble的聊天纪录，他上传了一张自己站在「韩国馆」观光夜店霓虹灯前的照片，问粉丝们「会有（像我这样）宣传小时候去过的夜店的爱豆吗？」 ，面对粉丝「今天也去夜店」的问题，他毫不掩饰的回答：「这里的服务生真的太有良心了，他让我边喝啤酒边回忆过去，还告诉我里面只有3桌客人，全都是男客人。 我差点就成了在夜店开粉丝见面会的1号艺人。 有人问我为什么要告诉粉丝自己去夜店，我想告诉大家，我的粉丝里也有去夜店、喝酒的人啊，那里又不是非法场所。 如果觉得我喝酒、去夜店玩等等让你XXX觉得不爽，你完全可以不订阅Bubble啊，本来这个世界就够让人窒息的了，能不能活得轻松点？ 我要是真做些什么不好的事情，可能不会放在Bubble里啊。」因为经常使用到「JONNA」、「C8」等词汇，有国外粉丝很好奇这到底是什么意思，金希澈就解释「JONNA」是「very（非常）X4」（实际上也是脏话的一种）。



나이트도 가고 술도 마시고 잘 노네 pic.twitter.com/m2Jh58aGSR — francetracny (@francetracny) February 14, 2023

金希澈经常在Bubble上向粉丝们分享私生活照片，其中大部分都是夜店玩乐或喝酒照，粉丝们知晓他是个酒鬼，连送的生日蛋糕都做成了酒瓶的模样。 其实已经有不少人开始担心金希澈的行为，若不是粉丝讲义气，他的言行可能很早就被曝光了。 然而金希澈本人却表示他这种行为从未受到过公司的指责，或许这就是他并未产生「我有问题」的想法的根源之所在吧，於是有粉丝写邮件给SM娱乐，希望公司可以管管他，不要再放任他在网路上做出不符合公众人物的行为。



술병 생일 케이크 ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/K21VtMEtto — francetracny (@francetracny) February 14, 2023

对於金希澈在Bubble的言论，网友们也有话要说，部分人认为：「爱豆也是人，脏话可能只是口头禅，没有恶意」、「成年人为什么不能骂脏话、去夜店？」、「这样的爱豆会让我觉得很真实」等。也有不少人觉得：「Bubble上还有很多未成年粉丝，身为爱豆应该谨言慎行」、「希望今后HYBE好好管管他」等。

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