BTS防弹少年团柾国和李侑菲真的谈过恋爱？李镇浩爆料：他俩到去年5月还在交往

这是第几次了？ 防弹少年团老幺柾国又一次和女演员李侑菲传出绯闻。

娱乐记者出身的知名YouTuber李镇浩13日更新影片，爆料「柾国和李侑菲到去年5月为止还是恋人关系」。 李镇浩在影片中表示：「我从2年前开始就一直在搜集这件事情的资料，毕竟柾国是世界级的顶流明星，看了相关的内容之后可以确认两人过去确实有交往过。 我已经从熟悉他俩的相关人士那里得到了'他们在2021年底之前确实在交往'的消息，只是2022年5月之后两人是否还在见面还不能确认。」

2021年底另一名韩娱圈知名YouTuber「脱粉收容所」列出9大证据指正李侑菲和柾国正在热恋，在饭圈掀起巨浪，双方火速否认，表示「没见过，毫无事实根据」。后来该博主被挖出其他黑料，此前还造谣过柾国的队友V。

哪知过了1年多，李镇浩再爆料，称两人结缘是因为文化艺术财团「Kumuda」，他们和「Kumuda」都有著紧密的联系。 首先李侑菲是「Kumuda」登记在册的理事，李侑菲的妈妈、著名女演员甄美里曾在2年前出席了「kumuda」的开馆仪式。 柾国则曾向「kumuda」捐款。 在「Kumuda冥想文化中心」挂著一块刻有捐赠者姓名的匾额，上面就有「意湛田柾国」的名字，「意湛」（音译）是柾国从基督教改信佛教之后得到的法名。 李镇浩还透露柾国和李侑菲之间存在情侣款，尤其是手上所戴的一串念珠最为吸睛，甄美里信奉佛教，李侑菲的姐夫李升基也有类似的念珠，念珠可以说是「家庭款」了。



不仅如此，柾国还送给李侑菲高价名牌包作为礼物，李镇浩表示：「某网店上出现了柾国ID所写的购买评价，能看出他买了CHANEL银扣的包包，差不多的时间里李侑菲在个人IG上公开了一张（和柾国购买的包包一样的）名牌包照片。 不仅如此两人在去年11月分别被拍到在济州岛旅行，一度传出两人是否同游的猜测。 」



对於李镇浩的爆料，柾国和李侑菲方面尚未做出回应。

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