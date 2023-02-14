新综《Bromarble》阵容超华丽！李升基、柳演锡、曺圭贤、Hoshi等人将在杜拜玩「现实版大富翁」

今日（14日），TVING《Bromarble》（音，브로마블）制作组表示：「李升基、柳演锡、李东辉、池锡辰、曹圭贤、Joshua 和 Hoshi 确定出演。他们计划在杜拜玩『现实版大富翁』游戏，并享受旅行。」

《Broomarble》是以掷骰子购买到达的城市，如果选到其他玩家的城市，则需支付通行费，以桌游「大富翁」爲主题的新综艺。爲了懂得金钱味的成年人们，以超大型规模扩大了版图，在杜拜的地标进行游戏，通行费则只用现金支付，他们可以通过游戏在拥有的地标上自由旅行。

但是，隐藏在各处的难关将让他们陷入考验，在四周只有沙子的沙漠中坚持，到破产后一分钱都没有的旅行，逃离无人岛等危机才能生存下来。获得友情和金钱的最终冠军究竟会是谁呢？

活跃在多个综艺节目的万能艺人李升基和每部作品都展现不同演技的柳演锡、李东辉、资深综艺人池锡辰、展现独一无二综艺感的 Super Junior 曹圭贤、SEVENTEEN成员 Joshua 和 Hoshi 将团结在一起。



从激烈的头脑斗争到金钱面前逐渐显露的欲望和无法预测的反转，将展现出丰富多彩的内容。而《Broomarble》已经确定出演阵容，将在杜拜正式投入拍摄，预计在今年上半年公开。

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