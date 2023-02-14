《浪漫速成班》不是梦这不是梦！郑敬淏单向告白－朦胧中接吻－否定心动再得知全道嬿单身真相！（EP.9 – 10）

[有雷]《浪漫速成班》收视率再创新高！学习跨越界线的郑敬淏，看不惯大家抵制全道嬿，竟在公开场合告白心意，甚至断送了自己的明星讲师前途。他骗自己一切只是报恩，让全道嬿嚎啕大哭。海伊看见直播主找上老师，直接在镜头前揭露了全道嬿并非生母的事实。

以下为防雷线



全方位管理班的妈妈们，得知全校第一名的南海伊，原来是因为有了崔直说（郑敬淏饰）老师的家教特别指导，非常气愤并群起抵制。崔直说大方承认，此时方秀雅的母亲却在论坛上散布南行善（全道嬿饰）频繁出入崔直说家送便当的影像画面，直指已婚妇女色诱老师，而让小菜店遭受抵制，生意一落千丈。南行善担心崔直说的工作受影响，於是希望停止家教课程，而受到舆论的影响，看来也只有这样的作法。



南行善仍须为海伊找寻补习班，看见有升学讲座就报名了，没留意数学的主讲人就是崔直说。现场许多家长对她议论纷纷，她正想低调离开现场时，台上的崔直说发现了她，甚至直接告白「先动心的是我，我配不上那么好的女人，如此温暖又耀眼的她，是我一厢情愿喜欢她。」一席话震撼了所有学生以及其父母，甚至群起抗议抵制崔直说。



南行善紧张地找崔直说谈谈，崔直说相当直截了当的说明自己的心意，但也说了自己知道这是不应该有的情感，告诉南行善他会死心，请她不用担心。崔直说与老友喝得酩酊大醉，朋友急call南友才来送崔直说回家。崔直说喝个烂醉还发烧，以为南行善又出现在自己的梦里，一把拉著床边的南行善吻了下去。



清醒后的崔直说关掉手机人间蒸发，只有南行善知道他可能在露营区垂钓，两人见到面之后，崔直说来到之前南行善妈妈所开的小吃店，告诉她这段奇妙的缘分，并表达自己思考之后，发现可能是想要报恩的心情，误以为是心动的爱情，请南行善别想太多。南行善听了虽然觉得事情似乎往好的方向发展，却感到莫名心痛，因为自己也真的喜欢上了崔直说老师，抱著好友荣珠大哭一场。海伊看在眼里，想要鼓励阿姨追求自己的幸福。



崔直说回归讲台，却发现研究室里的员工都已赶紧找了其他的工作，补习班也已找来其他老师代替他的课程，崔直说的头等讲师地位已不再。人气王直播主（李相二饰）冲到崔直说家门口来堵他，海伊却出现在此地，澄清南行善并非自己的生母，所以这不是有夫之妇与老师的不伦绯闻，而是正正当当的恋情。



钢珠怪客持续犯案中，警方的调查似乎也有所进展，虽然一开始剧情导向会让大家觉得是善材的哥哥熙材，不过看他相当惊恐的表情，他应该不是钢弹怪客，而是目击证人！钢弹怪客会不会是最支持最热爱崔直说老师的智室长呢？智室长与当年女学生的事件是否有所关联？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻