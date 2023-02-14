胜利判决书细节曝光：举行完粉丝会后竟然做了这么恶心的事情！

随著BIGBANG前成员胜利出狱，关於他的风波又一次冲上热搜。

这几年韩娱圈最大的爱豆塌房事件当是人气团BIGBANG前成员胜利，他因赌博、性交易、非法换汇、挪用公款等多项罪名被判1年6个月，并已於2月9日出狱。 作为曾经站在K-POP巅峰的里程碑式爱豆，他因为人气和名声而过度膨胀，最终沦为阶下囚，人生大起大落。

已经「过气」的胜利，韩媒似乎并没有忘记他，出狱之后jtbc电视台就挖出了他的判决文，其中的内容一经曝光就登上了热搜，看得网友们直呼「这人没救了」、「洗不白了」等。 根据判决书显示，胜利从2015年初在2个月的时间里进行了29次性招待，并为此支出4300万（韩币，下同）。 2015年12月末，日本籍投资者俩兄弟在从仁川机场前往首尔酒店的途中，胜利就开始拉皮条，兄弟两人抵达酒店之后，胜利安排的人也跟著到了现场。 虽然胜利辩称并未参与拉皮条，但因为证据确凿，裁判部并未认同他的说法。



裁判书中还包括了另一令人震惊的细节。 2016年6月，BIGBANG在中国结束巡回粉丝会之后，胜利拍摄了3名中国女性赤身裸体地趴在床上的背影照，还分享给了包括歌手郑俊英在内的5名男性。 对此胜利又辩解：「是一个新加坡老鸨给的照片，并非自己亲自拍摄。 」裁判部以「根据周围人的证言和当时对话的脉络，并不接受胜利的解释」为由，判定胜利有罪。

对於胜利跌下神坛，无数网友感到痛惜的同时更多的是愤怒，纷纷表示：「他要想赚钱的话，方法要比普通人多得多，为何偏偏选择这种肮脏的手段」、「粉丝们别再洗了，洗不白」、「K-POP史上一大污点」、「 粉丝见面会之后，太恶心了」等。

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