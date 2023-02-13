这个可爱的小女生，长大之后会成为K-POP界顶流女团成员！

说的就是BLACKPINK的成员Rosé啦！

Rosé是BLACKPINK的主唱，日前她在个人IG上更新了童年照片，梳著蘑菇头的小Rosé小脸肉嘟嘟的，像一个饱满的苹果，竖著肉肉的手指贴在脸上，露出甜甜的笑容，单眼皮加上一双不太大的眼睛，却也可爱到让人忍不住想要亲一亲。 另一张照片里，小小一只的Rosé被爸爸搂在怀里，在爸爸安全感爆棚的臂膀之下，Rosé更显的娇小。 看得粉丝和网友们忍不住留言：「太可爱了」、「好像摸一摸她的小肉脸」、「像个开心的小精灵」等。



今年26岁的Rosé实现了蜕变，舞台上飒爽、撩人的她被粉丝们称为「澳洲野玫瑰」，曾经一头金发的她闪耀全场，金色发丝随风飘扬，这个名场面曾经还引起了一阵流行，可见Rosé的魅力真的很大。



作为Saint Laurent的全球大使和 Tiffany.co 的全球代言人，Rosé的时尚资源也好到爆，经常出现在著名时尚杂志封面上，并受邀参加了许多时尚活动，每一次亮相都惊艳全场，气质绝佳。



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