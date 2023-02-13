《浪漫医生金师傅3》现场拍摄照曝光！安孝燮＆李圣经终於同框，想快点看到「宇镇恩彩CP」啊～

《浪漫医生金师傅》讲述在「石垣医院」工作的天才医生金师傅，与热情高涨的年轻医生之间的故事。播出两季都有著超高收视和讨论度，第三季将由第二季「原班人马」回归。

近日，《浪漫医生金师傅3》现场拍摄照也曝光，是大家在手术室的合照。照片中有安孝燮（饰演 徐宇镇）、李圣经（饰演 车恩彩）、陈庆（饰演 吴明心）、卞宇珉（饰演 南道一）、尹宝拉（饰演 朱英美）和高尚浩（饰演 杨浩俊），还包含新角色李璟荣、李新英和李洪耐。

据悉，李璟荣将饰演车恩彩的父亲，是和金师傅（韩石圭 饰）对立的角色，而李璟荣曾在电影《叛狱无间》与韩石圭合作过，他们将再次展现的演技对决；而李新英则饰演石垣医院的老么医生「张东华」、李洪耐则饰演军医生，也期待两位的表现！



另外，《浪漫医生金师傅3》一样是由前两季的刘仁植导演和姜银庆编剧三度联手合作，预计在4月中首播。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻