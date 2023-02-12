《木偶的季节》木偶假扮都教授遭遇重重考验！季节为救人召唤振宇回归，这次睁开眼的究竟是谁？ （EP.6）

MBC奇幻爱情剧《木偶的季节》上周开播，一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。 第6集里，木偶假装恢复记忆，但毕竟对医疗一无所知，露馅也只是早晚的事......



*以下包含《木偶的季节》第6集关键剧情！



「千万不要说那句话」

季节叫木偶「消失」，木偶居然真的回到了阴间！季节见他倒地不醒大惊失色，哭著做CPR叫他回来，木偶於是又回到阳间XD「死而复生」的木偶经不起折腾，叮嘱季节再也不要叫他消失。



熟读日记本

玉神和角神开导木偶，假扮都振宇就能获得季节的爱从而避免消失、获得解脱，木偶决定就这么办，立即找来都振宇的日记开始背诵。 太贞元不信都振宇恢复记忆，要求和他约会一天，木偶在玉神请来的医生们帮助下顺利过关。 但是，就在木偶以为读完所有日记时，没人发现那页重要的医疗名单悄悄滑落到桌底。



都教授的记忆

朴忠成通过郑伊登得知都振宇在季节的医院，向她说明了体检结果造假的事。 季节来医院找陪护急诊病人的木偶，没想到病人突发子痫需要立即手术。 季节以为都振宇已经恢复记忆便叫他一起做手术，对医疗一无所知的木偶慌了神！

季节怀疑木偶没有恢复记忆，情急之下大喊「都教授快回来」。 木偶立即昏倒，再睁开眼睛时似乎真的切换到都振宇！



下集预告里木偶回到阴间，复活的（？ ）都振宇则开始和韩季节约会，并扬言季节不会挂念木偶，季节似乎也接受了这一安排。 韩哲查到都振宇涉嫌杀人，都振宇认为这是木偶所为、不打算负责，难道是要坦白木偶的存在吗？ 《木偶的季节》 每周五六播出，香港观众可在黄Viu煲剧平台追看！



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