《爱情的理解》柳演锡：「虽然出道20年但我还没40岁喔！」称《请回答1994》的「七封」是人生转捩点

演员柳演锡刚结束了《爱情的理解》，而同时也传出即将与《财阀家的小儿子》会长李星民合作新剧《运气好的日子》，戏约不断的他，一向给人温柔帅气暖男的形象，其实柳演锡已经是位出道20年的资深演员！不过还不到40岁的他，戏路不受限不断挑战自己。

柳演锡在与韩媒体《Sports Chosun》的访谈中谈到自己演员生涯的转捩点，2003年以电影《原罪犯》出道，至今已迈入第20个年头，连自己都觉得时间过得好快，而他所认为的转捩点是作品《请回答1994》。他也比较了一下自己以往的作品与最近刚播毕的《爱情的理解》，早期拍摄的作品大多是他暗恋别人的角色，而这次却是展现「错过的爱情」以及「无法轻易实现的爱情」。



20年来当然有许多成长，也有一如既往不变的事情。柳演锡提到，不分题材或角色，必须选择作品的方向性，一开始并非演出爱情剧或善良的角色，应该是喜爱我的人们发现了这些没看过的部分。演出新的人物时，他西努力让自己不要害怕或逃避，一定要撑下去，幸好有机会演出了多元的角色与题材，以及话剧作品等。虽然不会刻意找出自己以往的作品来看，但柳演锡也说到被Netflix推播《机智医生生活》或《阳光先生》的时候，也会很自然的收看。



出道10年的时候柳演锡演出了《请回答1994》，也觉得是自己的转捩点，很多人从这部作品认识了「七封」柳演锡。而20年来柳演锡从未间断，不停推出新的作品，他表示自己对於新人物或角色，新的合作伙伴也会相当好奇，所以可能这样的心情让他不断尝试新的作品演出。3月1日他也有新电影《小汪汪》即将上映，柳演锡觉得若拒绝这部作品的演出就相当於拒绝流浪狗，所以他一定要接拍，他也领养了流浪狗，并对此相当关心，近期也录制了《动物农场》到相关机构给予协助。



新作品TVING的《运气好的日子》柳演锡将变身为连锁杀人魔，他笑说以前演出反派的时候，大家就想看到善良的他，而在《机智医生生活》及《爱情的理解》也已展现出这样的形象，於是下一部作品应该有新的改变，於是接演了改编自网路原著漫画的《运气好的日子》，希望呈现大家没见过的样子。



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