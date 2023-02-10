四代团就由我们接手了！Seventeen夫硕顺公开向后辈们喊话场面超爆笑，粉丝：「新人可以这么嚣张的吗」

粉丝：「他们脸皮越厚，我们就越爱」、「这只有 Seventeen 做得到了XD」、「新人可以这么嚣张的吗？」

男团 SEVENTEEN 的人气小分队「夫硕顺」（BSS）一公开新歌〈Fighting〉就引发热烈回响，欢快的旋律搭配道出上班族心声的歌词，让人相当有共鸣，也被许多网友誉为未来上班必听的神曲。



▼BSS夫硕顺〈Fighting〉（要加油呀）Feat. 李泳知，目前已突破1000万观看人次：



此外，他们的回归舞台当然也是一点都不马虎，歌手们回归时，也会随之带动起舞蹈挑战（challenge）的风潮，2018年推出的夫硕顺小分队也自称是四代团的一员（不过Seventeen 实际上在2015年就出道了XD），并在公众场合自信满满且指名道姓的邀请了四团，让网友们看了觉得超爆笑！



▼访问到结尾时，站在中间的DK（队长）作为代表队著镜头喊话：「四代团就由我们来接手了！LE SSERAFIM、NewJeans、TXT、ENHYPEN，拜托做一次舞蹈挑战吧！爱你们哦～」



最后，就来看一下他们的回归舞台吧！



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