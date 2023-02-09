《财阀家》大嫂有新戏啦！朴智贤继《柔美的细胞小将》后与安普贤二度合作新剧《财阀X刑警》吓坏剧迷

在另一个时空，赛理成功得到具雄了。XD

演员朴智贤用《柔美的细胞小将》的心机女徐赛理一角让全网讨厌（男主身边的女性好友），又用《财阀家的小儿子》陈家大嫂牟贤珉的独特魅力与魄力，深受观众们喜爱，她的演技已经足以证明了她的实力，且终於有女一号的角色找上她了。



最新消息，朴智贤将出演SBS全新水木剧《财阀X刑警》（原译：黄金汤匙、Gold Spoon），这也是继《柔美的细胞小将》后与安普贤二度携手的新作品，目前安普贤是确定出演的状态，而朴智贤的经纪公司则是回覆「积极讨论中」，很有机会看到两人再次同框合作。



《财阀X刑警》讲述了玩世不恭的财阀三世，当上刑警后进而变得成熟懂事，与队友们和解并找到真爱的故事。

▼安普贤饰演的陈伊秀，从不成熟的财阀三世，变成江河警察署重案1组的组员，不管是金钱或者权力地位，以他的背景完全可以抓住那些警察们难以碰触的犯人。



▼朴智贤饰演江河警察署重案1组的组长「李江贤」，是个能力超强又富有责任感的工作狂，社交能力也是满分的女强人。



网友们也惊呼如果对喜爱《柔美的细胞小将》的剧迷来说，赛理（朴智贤 饰）成功得到具雄（安普贤 饰）的桥段，那种心情会不会很难平复呢？不过，期待这个组合的网友也是蛮多的。



大家觉得这个CP组合怎么样呢？

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