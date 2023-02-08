裴仁爀接演穿越漫改剧《烈女朴氏契约结婚传》与李世荣合作，开朗朝鲜烈女遇上单身主义的帅气男子！

李世荣演古装剧一向都很成功（《成为王的男人》&《衣袖红镶边》），这一次搭档帅气鲜肉裴仁爀也不容错过啊～！

主演人气校园青春剧《Cheer Up》与特别出演《王后伞下》世子都让大众留下深刻印象的演员裴仁爀，下一部新作品将接演穿越漫改剧《烈女朴氏契约结婚传》，与李世荣合作，全新CP组合令人相当期待。



*裴仁爀经纪公司已回覆确定出演，李世荣经纪公司回覆讨论中。

本剧讲述朝鲜时代大龄未婚的朴妍雨（李世荣 饰），在成亲当天失去丈夫后意外穿越到现代，眼前出现了和古代丈夫长得一模一样的单身主义者姜泰河（裴仁爀 饰），两人签下契约婚姻的奇幻爱情故事。



李世荣饰演的「朴妍雨」在朝鲜时代是汉阳的第一怨女，过了适婚年龄仍然未婚，高官的独生女，所以非常有名，好不容易成亲后又立刻变成了寡妇，还意外穿越到了现代，可谓是多灾多难，即便如此她仍想尽办法只为了回到朝鲜。

而裴仁爀饰演坚持单身主义的「姜泰河」，在遇到了朴妍雨之后，他的信仰也默默地被动摇，两人将会在剧中产生什么样的化学反应，也让人非常期待！

《烈女朴氏契约结婚传》目前预计在今年下半播出。

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