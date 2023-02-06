「防止《黑暗荣耀》太入戏看这影片就对了～」辛睿恩开心大跳NewJeans的《Hype Boy》：太可爱！

戏外的辛睿恩居然这么可爱。

还有没看过《黑暗荣耀》的吗？ 甜美乔妹（宋慧乔）首次出演腹黑复仇女，高中时期遭到多名同学霸凌，隐忍多年筹划报仇，重新站在了昔日同窗面前。 除了女一号宋慧乔之外，每一位配角都演技过硬，就连饰演他们高中时期的年轻演员们的演技也受到了极大的认可。 女二号朴涏镇（林智妍 饰）是欺负文同珢（宋慧乔 饰）的主导者，她凭藉自己富家女身份肆无忌惮地伤害对方，手段之残忍看得观众们咬牙切齿，恨不得冲入萤幕中去狠抽她两巴掌，而演绎这段看得观众撕心裂肺的霸凌戏的都是一群年轻演员，辛睿恩就是朴涏镇年轻时期的扮演者，别看她以往的角色都是青春甜美型，没想到在《黑暗荣耀》 演起泯灭人性的恶女来竟也是如此丝滑流畅，光是一个坏笑就让人头皮发麻！！



这只能说辛睿恩在这部戏里演技磨练得很好，大家看了千万不要入戏太深，戏外的她其实是个元气满满的活泼甜美女孩。 韩网上最近流传辛睿恩跳人气女团NewJeans人们歌曲《Hybe Boy》的影片，只见她穿著黑色的休闲服，戴著耳机正在听音乐，有人问她听谁的歌，她回答说是「NewJeans的《Hype Boy》」，说完就跳了起来，舞姿轻盈，很有女团的味道。 辛睿恩的发型梳成古装剧里辫子，戴著粉色的绸带，应该是在拍摄新作《花书生恋爱史》中。 该剧是一部古装罗曼史，讲述了寄宿家庭客主、颐和园的主人尹端午，和隐藏秘密的寄宿生花书生三人帮一同创造清新又神秘的浪漫故事，预计於2023年3月播出。



노래 입혀왓다. 신예은의 하입보이요 봐줄사람. 존나 귀여워ㅠㅠㅜㅜㅠ 뉴진스 하입보이 막차타심,,, pic.twitter.com/KrwNisjb1e — (@drama_qp) February 3, 2023

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