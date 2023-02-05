【K社韩文小百科】游客们注意了！韩国解除「室内口罩令」，但这些地方仍需佩戴

1月30日韩国政府解除了「室内口罩令」！

要说疫情这几年变化之一就是大家外出时都会戴口罩，之前为了强制大家戴口罩，韩国政府於2020年10月推出了「口罩令」，不管是室内还是室外戴好口罩是义务，随著政策的逐渐放开，韩国政府於2021年5月解除「室外口罩禁令」，不过大多数人都表示「早就已经习惯了」，街头巷尾不戴口罩就外出的人实际上很少 。

距离「口罩令」下达2年零3个月之后，考虑到疫情高峰已过，大部份国民已经步入正常生活节奏，「室内口罩令」也解除了，各种室内设施，如餐饮店、咖啡店、车站等人潮多的地方，「口罩义务化」变成了「建议戴口罩」，也就是说根据个人意愿选择戴或不戴口罩。



[포토] '통학버스 이용할 때는 마스크를 착용해요'

실내마스크 착용 의무화 해제가 시작된 30일 오전 서울 광진구 서울광진초등학교에서 통학버스를 이용하기 위해 마스크를 착용한 학생들이 등교하고 있다. (조현호 기자 hyunho@) pic.twitter.com/QJkaVadAZV — 이투데이 (@etodaynews) January 30, 2023

不过有几类地方，「口罩令」依旧未解，搭乘地铁、巴士、计程车、飞机（设施内），以及医院内、药店、疗养院等，必须佩戴好口罩，这就要提醒前来韩国旅行的各位游客了，使用大众交通时要自觉佩戴好口罩。

「口罩解除令」虽已下达多日，但一则因为「戴习惯了」，二则因为「依旧对疫情抱有恐慌心理」，真正摘掉口罩自由进出各大室、内外场所的人并不多。



내일 부터 실내마스크 해제로

대국민 눈치게임 시작 pic.twitter.com/nsVqKnPzGn — 일상다반사 (@nxz_dxv) January 29, 2023

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