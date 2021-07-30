《刘Quiz》最新一集《寄生上流》翻译+SG Wannabe+曹承佑，平均收视成为开播以来第二高！

这来宾阵容非看不可啊！

周三28日播出的《刘Quiz on the Block》EP.117，AGB首都圈收视率收视率平均7.2%，最高甚至达11%，全韩国平均则6.3%，最高9.6%。全韩平均6.3%，成为了2018年开播以来第二高的记录。

EP.117三组来宾都是相当难得邀请的，内容也创造不少话题。跟著电影《寄生上流》（上流寄生族）站上奥斯卡等国际颁奖典礼，高水准翻译备受赞许的崔成宰（Sharon Choi），不仅讲述了翻译的幕后故事，还谈述了自己其实梦想成为电影导演。



演出《玩什么好呢？》带观众重回十几年前的感性音乐氛围，开始逆行音源榜且为《玩什么好呢？》YouTube创下五千万观看次数，经典美声男团SG Wannabe罕见全员合体，聊聊团体过去到现在的故事，并且献上LIVE表演再次疗愈人心。



最后是时隔16年再次现身综艺节目的曹承佑，从演艺生涯讲到初恋、毛孩……大大小小的故事让观众见识到他幽默且侃侃而谈的口才，更引发笑声以及共鸣。



此集丰富内容创下平均6.3%高收视，仅次於EP.99 BTS防弹少年团特辑6.7%，名列《刘Quiz》收视亚军，而第三名则是EP.107由李钟赫、CL、洪真庆与家人出演的「是一家人」主题收视5.9%，第四名是EP.105刘在锡出道三十周年特辑5.8%。

《刘Quiz on the Block》每周三晚间8点40分於tvN首播，下周播出的EP.118预告带观众进入「1秒的世界」：



（图：YouTube@유 퀴즈 온 더 튜브 截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻