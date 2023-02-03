金南佶才喊话想演「激情爱情戏，却又收到动作剧《EXECUTION》邀约XD 看来只能无限循环《名不虚传》了

金南佶才喊话想演「激情爱情戏，却又收到动作剧《EXECUTION》邀约XD 看来只能无限循环《名不虚传》了

韩剧   2023年2月3日   星期五13:25   草莓  

（封面图源：YouTube@엘르 코리아_ELLE KOREA截图、YouTube@tvN drama截图）

「相关人士们有在看吗？我想拍激情浪漫戏……」金南佶1日接受《ELLE》采访，才苦哈哈的喊话想演爱情题材，岂知今（3）日收到了新剧《EXECUTION》邀约，依然是他最近经常拍摄的动作戏题材。

*前情提要：‎SNOOPY爱好者金南佶自爆「到现在睡觉都紧抱SNOOPY玩偶」〜大喊「我想拍爱情题材！我很会！」‎

（图源：YouTube@엘르 코리아_ELLE KOREA截图）

‎《STARNEWS》报导，金南佶经纪公司Gilstory ENT透露了金南佶收到新剧《EXECUTION》，是众多邀约之一。该报导透露《EXECUTION》是「冷硬派动作剧」，由Coupang Play目前正播出的新戏《诱饵》金镇旭编剧执笔，《逃出摩加迪休》崔英焕摄影导演执导。

若联想金南佶透过《ELLE》的喊话，真不晓得金南佶是否因为「又」收到了包含《EXECUTION》在内的动作剧而喊话呢？

回顾金南佶近几年的作品，从《热血祭司》、《Island》到尚未播出的《盗贼：刀之声》，通通都是动作戏为主的戏剧！《Island》虽有男女情愫但也没有到金南佶幻想的「激情爱情」，看来粉丝也只能回顾他过去拍的戏了。

▼《热血祭司》cut

▼《Island》cut与动作戏幕后花絮

《名不虚传》也许不到「激情」，但他与金亚中超甜的爱情戏分与激吻，完全就是金南佶的爱情剧代表作！如果要说真正激情的，《坏男人》与《鲨鱼》的虐恋或许才是，不过整体情节太虐心了。

▼《名不虚传》代表吻戏，介绍穴位然后就吻上了

▼《坏男人》Fox金南佶 cut

▼《鲨鱼》金南佶&孙艺真吻戏cut

希望金南佶能早日如愿再接到爱情剧剧本啊！否则想看的粉丝也只能不停回顾《名不虚传》了，或是敲碗《Island2》他与李多熙有更近一步发展啊！

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