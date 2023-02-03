SNOOPY愛好者金南佶自爆「到現在睡覺都緊抱SNOOPY玩偶」〜大喊「我想拍愛情題材！我很會！」

演員金南佶日前接受時尚雜誌專訪，拍攝影片回應粉絲的15個問題，包含他想要嘗試的角色、題材，最愛的卡通人物，休息時間如何度過等等，讓大家更了解金南佶。

影片中金南佶一一從箱子中抽出準備好的問題，還保證不會偷看題目。他先是向大家介紹了他最近愛吃的零食種類，還有常聽的歌曲，與手機中喜愛的照片等，每一題都回答得相當詳細，也向大家說明了他的寵物狗狗與貓咪的近況，如果他比較多天沒能回家，貓咪還會跟他鬧彆扭，自己躲起來不理他。



被問到自己是「可愛」還是「性感」？金南佶笑著說兩種都是！主要是因為他平時在鏡頭外愛開玩笑的樣子，也許就是大家眼中的可愛型態，但因角色的需要他必須表現出符合劇中的樣子，可能就被大家評論為性感。被問到他休息時都在幹嘛？金南佶大喊「工作好多喔〜哪有時間休息〜」而他現在覺得在拍攝現場就是一種休息，很多人朝向共同的目標努力的感覺很不錯。



而說起他開設SNS帳號的原因呢？他也坦言其實自己並不怎麼喜歡玩SNS，也覺得很多人為了想展現自己的生活給他人看，會錯過很多本質上的東西，因此他沒有開通個人SNS帳號。而有一次他在與鄭雨盛及李政宰兩位大哥聊天的時候，被拍下了照片，金南佶問「為什麼要拍照啊？」而且不久後這照片就上傳了SNS，他突然覺得自己有點吃虧的感覺，不過也想著「不如我也試著藉此讓粉絲們知道我的近況吧！」於是他也開立了SNS，並且名為「namgildaero」（남질대로，隨著南佶，順其自然）表達隨興的想法。



金南佶更在訪談中提到自己喜愛的卡通人物SNOOPY，他覺得SNOOPY是一種哲學，卡通中的角色也都有各自的獨特魅力，而粉絲們知道了之後常常送他SNOOPY禮物，連媽媽都抱怨家裡塞滿了SNOOPY！請他下次別再說自己喜歡什麼了。不過金南佶也自爆，即使到了這個年紀，晚上睡覺的時候還是抱著SNOOPY娃娃入睡呢！



大家都很好奇像金南佶這樣的演員，一定想要嘗試之前還沒有演過的角色，不過對金南佶來說，最重要的是故事是否吸引他，只要劇情故事夠有趣，角色對他來說就不是太重要了。他也大喊自己想要演出浪漫愛情喜劇類的作品，如果有這類型的題材找上他的話，他一定不會猶豫而選擇演出。相信粉絲們也很想看到他演出戀愛作品吧！



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