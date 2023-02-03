《瑞镇家》李瑞镇的「双重人格」让职员们超惊慌！朴叙俊：「我认识的大哥成爲社长，现在不是大哥了」

将在24日播出《瑞镇家》可以看到从理事晋升爲社长的李瑞镇，还有郑有美、朴叙俊、崔宇植和BTS V将作爲职员出演。

公开的第二版预告中，在开始做生意之前，期待会有很多客人到来，流露出澎湃的心情。但是...开始营业之后，店里空空如也，郑有美：「欧爸怎么办？生意这么差！」李瑞镇说著：「不是听说韩国料理很火吗？乱套了！」



但很快的客人们开始陆续到来，饭桌座无虚席，成爲需要「等待」的美食店。李瑞镇掩饰不住喜悦的心情：「生意还不错啊！」马上改变态度，看到这个样子的朴叙俊笑著说：「表情突然变好了。」V 也说：「感觉好像在看《哲基尔和海德》（双重人格）。」



生意一变好，李瑞镇就问：「要不要再接个预约？」郑有美果断地回答：「不要！」接著，朴叙俊说：「这哥本来不是那样的。」看到疲惫的大家，又说：「我认识的大哥成爲了社长，现在不是大哥了！」对成爲社长的李瑞镇感到陌生，引发一片笑声 XD



而《瑞镇家》与之前在《尹食堂》中展示烤肉、拌饭等代表韩国的传统饮食不同，将推出更加亲切、轻便的菜单。纽约大学经营系出身的李瑞镇从理事晋升爲社长，会如何经营备受关注。

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