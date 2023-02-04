SUGA啊～你还记得10年前的承诺吗？都怪爱豆歌手做得太出色XD

还有人记得BTS防弹少年团成员SUGA 10年前做出的承诺吗？

2013年1月27日，SUGA曾在官方SNS上表达了想要参加经纪公司BIGHIT料理大赛的意愿，当时SUGA称：「谁能借我《中华一番！》的永灵刀和玉龙锅，从今天起我要在所有衣服的右臂上方佩戴特级厨师的标志，闪闪发光有LED灯的那种。 麻烦大家帮我加上《中华一番！》的BGM，等我开始做菜，飞速切碎食材，大家品尝到我的料理之后，就会像中华一番就站在你的面前，就在这个大邱的夏天。 10年之后，我还要开一家'大邱烤肥肠'店，所有员工都是庆尚道人，说著地道的方言，店里所有的音乐都是强劲的HIPHOP。 店里的酿酒师会随著4/4拍的HIPHOP节奏为大家翻烤大肠。 不对，那是酿酒师，烤肉的人应该叫烤肉师。 那时候我在首尔会被大家称为'烤肠大王SUGA'，10年之后请大家截图这条推文，因为我说的都是真心话。」



야 막창왕슈가

막창 먹고 싶은데 네가 막창집 안 열어줘서 동네 막창집에서 먹었잔어,,, 책임져 pic.twitter.com/FZCFChzC8m — (@JiminJiming) January 27, 2023

就这样一眨眼10年过去了，2013年的SUGA可能也没料想到自己能够作为防弹少年团的一员火遍全球，成为K-POP界的巅峰代表人物，忙到根本没时间开展副业。ARMY们真的记性太好，依然记得他10年前的豪言，於是最近SUGA再次正面回应，表示：「完全想不到这10年里我把本职工作做得那么出色，因为烤肠大王SUGA的本职工作做得太好，近期无法创业了，谢谢大家。 」没过多久，SUGA又补发了一句话，称：「不要过分相信无法预知的未来」。



SUGA的推文再次引来了粉丝们的围观和留言，大家纷纷表示：「20年之后可能也无法创业」、「什么时候能吃到烤肠大王SUGA家的菜」、「开店的话你会亲自烤吗」等。

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