南宮珉確定與「秋秋」安恩真攜手《戀人》詮釋朝鮮時代深情愛戀！能否扭轉愛情劇=失敗的印象呢～

南宮珉前陣子已在個人IG透露接演了MBC新劇《戀人》，MBC今（13）日正式宣布消息，《戀人》確定由南宮珉與《機智醫生生活》「秋秋」安恩真主演。

《戀人》描述朝鮮時代一對戀人李長賢（南宮珉 飾）與柳吉彩（安恩真 飾）捲入了丙子胡亂（丙子戰爭），是段關於百姓在愛情和苦難中創造希望的故事。



南宮珉與安恩真主演，導演則為曾在2021年《黑色太陽》與南宮珉合作的金成龍，編劇為2017年寫下《逆賊：偷百姓的盜賊》的黃真英。《黑色太陽》與《逆賊：偷百姓的盜賊》都是MBC當年備受矚目的高收視作品。

南宮珉將在《戀人》飾演男主角「李長賢」，某一天突然出現在陵郡里社交界的神秘男子，雖然看似淘氣，但內心有著無法透露與任何人的心事。雖然不曾對任何人事物敞開心房，但在認識了「吉彩」之後開啟命運的大門。



▼‎南宮珉先前已曝光造型，一抹微笑特別電人‎



女主角「柳吉彩」由安恩真飾演，柳吉彩是出身名門嬌生慣養的小姐，總認為世界的中心就是自己、相信世上所有男人的愛也屬於自己。歷經戰爭的磨難後，她愛上了長賢，逐漸變得成熟。



南宮珉睽違10年繼2013年《龜巖許浚》再度主演古裝劇，甚至也是他少演的愛情劇。有網友表示很期待他與安恩真的搭檔，終於確定了主演讓人鬆一口氣，不過也有不少網友擔心南宮珉演愛情劇幾乎是「必敗」，從2018年與黃正音主演《訓南正音》後，似乎就被烙下了此印記。



然而，南宮珉真正大紅大紫可說是從2015年飾演《Remember－兒子的戰爭》反派開始，從《Remember》到去年的《千元律師》，他不過就演了一次愛情劇《訓南正音》，在2015年之前也只演了一部《失業救助羅曼史》當過第一男主角，沒想到就有了愛情劇=失敗的印象。如果2016的《美女孔心》也算愛情劇，那麼更不合理了，因為《美女孔心》收視不斷成長最後突破12%收視率，他與珉雅雙雙在SBS演技大賞獲獎呢！



若回顧南宮珉生涯，他前期在《玫瑰色人生》與李泰蘭、《精彩的一天》與成宥利、《需要浪漫3》與金素妍……即便不是男主角，他與女演員的對手戲也都相當有火花，去年在《千元律師》和李清娥的合作也動容不少人。或許我們能夠對《戀人》保有期待？不過《戀人》預計在今年下半年與觀眾見面，還要再等上好一陣子了。

▼最後附上南宮珉與金素妍在《需要浪漫3》的愛情戲碼！怎麼能不心動～



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