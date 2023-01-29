柯佳嬿离韩不忘带上孔刘衣架！宣传《想见你》获赠最爱偶像周边，约定票房破百万再来韩

柯佳嬿离韩不忘带上孔刘衣架！宣传《想见你》获赠最爱偶像周边，约定票房破百万再来韩

明星   2023年1月29日   星期日14:27   Sani  

（封面图源：Twitter@fmcnaj截图，FB@CJCGV）

柯佳嬿是圈中出名的「孔刘迷妹」，近日和许光汉、施柏宇一起赴韩宣传电影《想见你》时获粉丝赠送孔刘衣架，当场喜上眉梢，离开韩国也不忘一起带上飞机！

电影《想见你》本月25日在韩上映，三位主演柯佳嬿、许光汉、施柏宇齐齐飞赴首尔举办记者会，与当地热情粉丝见面。
（图源：TVDaily）
（图源：电影《想见你》韩版海报）

其中柯佳嬿是孔刘的知名迷妹，不仅多次对媒体透露想和孔刘一起拍戏或喝咖啡，就连在先生谢坤达面前也不吝表达对孔刘的爱。 韩国粉丝也深知这一点，特地带了「孔刘衣架」来到现场。 许光汉第一个发现观众席里的「孔刘」并指给柯佳嬿看，佳嬿瞬间露出惊喜又害羞的迷妹表情！
（图源：YouTube@TORIKO K-CULTURE）

后来柯佳嬿从粉丝手里接过衣架又是一阵激动，笑得合不拢嘴：

结果就是：明明是为《想见你》做宣传，合照时女主角却是抱著孔刘：
（图源：FB@CJCGV）

而今天上午柯佳嬿从仁川机场离开，孔刘衣架也没有丢，赫然从助理手袋里探出笑脸XD

三位主演约定票房突破100万人次会再回来韩国，不知下次会不会跟孔刘真人见面呢？

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 柯佳嬿离韩不忘带上孔刘衣架！宣传《想见你》获赠最爱偶像周边，约定票房破百万再来韩
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手