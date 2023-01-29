柯佳嬿离韩不忘带上孔刘衣架！宣传《想见你》获赠最爱偶像周边，约定票房破百万再来韩

柯佳嬿是圈中出名的「孔刘迷妹」，近日和许光汉、施柏宇一起赴韩宣传电影《想见你》时获粉丝赠送孔刘衣架，当场喜上眉梢，离开韩国也不忘一起带上飞机！

电影《想见你》本月25日在韩上映，三位主演柯佳嬿、许光汉、施柏宇齐齐飞赴首尔举办记者会，与当地热情粉丝见面。





其中柯佳嬿是孔刘的知名迷妹，不仅多次对媒体透露想和孔刘一起拍戏或喝咖啡，就连在先生谢坤达面前也不吝表达对孔刘的爱。 韩国粉丝也深知这一点，特地带了「孔刘衣架」来到现场。 许光汉第一个发现观众席里的「孔刘」并指给柯佳嬿看，佳嬿瞬间露出惊喜又害羞的迷妹表情！



后来柯佳嬿从粉丝手里接过衣架又是一阵激动，笑得合不拢嘴：



结果就是：明明是为《想见你》做宣传，合照时女主角却是抱著孔刘：



而今天上午柯佳嬿从仁川机场离开，孔刘衣架也没有丢，赫然从助理手袋里探出笑脸XD



가가연 배우 너무 귀엽닼ㅋㅋㅋㅋㅋ 토끼랑 옷걸이 깨알같이 다 챙겼엌ㅋㅋ 언니 꼭 담에 또 와여ㅠㅠㅠ #상견니 https://t.co/cEPK01PHDe pic.twitter.com/6QnvSZpQdU — 퀔쿼 (@happy_quokka) January 29, 2023

三位主演约定票房突破100万人次会再回来韩国，不知下次会不会跟孔刘真人见面呢？



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