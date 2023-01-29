Super Junior艺声推出个人专辑《Sensory Flows》，蓝家隐疯人化身颓废乐团咖，艺术感max！

艺声人如其名～

在Super Junior推出纪录片后，紧接著成员艺声也在数日前推出个人音乐作品！在近日发布新歌《Small Things》，目前已经在28国iTunes排行前5！



凭著一副好歌喉入选SM的他，因为拥有天籁美声而获得艺名－艺声。在团体中担任Vocal角色，声音极具辨识度。此外，他还唱红许多电视剧OST。在这次的个人专辑，艺声注入满满的个人idea，化身成为乐团主唱，颓废不羁的艺术家气息，在专辑宣传照释出后引起热烈回响！



近期除了专辑之外，先前出的专辑小卡也成为热门讨论话题。最近在韩网上有粉丝分享「购买专辑结果抽到艺声的淋浴小卡」，让大家超傻眼，怎么会有偶像放这种小卡啦！



슈퍼주니어 예성 솔로앨범 샤워 포카



미친듯 개웃기네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/nf0YdtoVmp — 연예이슈 아카이빙 (@enter_issue) January 27, 2023

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