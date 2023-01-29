Super Junior艺声推出个人专辑《Sensory Flows》，蓝家隐疯人化身颓废乐团咖，艺术感max！

Super Junior艺声推出个人专辑《Sensory Flows》，蓝家隐疯人化身颓废乐团咖，艺术感max！

明星   2023年1月29日   星期日11:59   Lorrie  

（封面图源：Twitter@shfly3424）

Super Junior艺声推出个人专辑《Sensory Flows》，蓝家隐疯人化身颓废乐团咖，艺术感max！

艺声人如其名～
在Super Junior推出纪录片后，紧接著成员艺声也在数日前推出个人音乐作品！在近日发布新歌《Small Things》，目前已经在28国iTunes排行前5！

凭著一副好歌喉入选SM的他，因为拥有天籁美声而获得艺名－艺声。在团体中担任Vocal角色，声音极具辨识度。此外，他还唱红许多电视剧OST。在这次的个人专辑，艺声注入满满的个人idea，化身成为乐团主唱，颓废不羁的艺术家气息，在专辑宣传照释出后引起热烈回响！
（图源：Twitter@shfly3424）

近期除了专辑之外，先前出的专辑小卡也成为热门讨论话题。最近在韩网上有粉丝分享「购买专辑结果抽到艺声的淋浴小卡」，让大家超傻眼，怎么会有偶像放这种小卡啦！

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » Super Junior艺声推出个人专辑《Sensory Flows》，蓝家隐疯人化身颓废乐团咖，艺术感max！
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手