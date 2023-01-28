【K社韩文小百科】还是看剧最爽！《黑暗荣耀》原型事件的处理结果令人气愤

《黑暗荣耀》中的原型事件处理结果让民众们大受冲击。
《黑暗荣耀》从去年年末一直火到今年，前8集播毕之后大家纷纷期盼著第二部份的上线，好在后半部份已经确定3月10日开播。 《黑暗荣耀》讲述的是宋慧乔饰演的女主角文同珢高中时期因为贫穷而遭受到极其残酷的校园暴力，毁坏的不只是身体，更是精神世界，从此以后她只为复仇而活。 筹备了10多年，文同珢化身复仇女神重新站在了当初的霸凌团体面前，这次要以牙还牙！
金恩淑编剧在刻画校暴场景时融入了现实生活中的真实事情，那幕用加热后的卷发棒烫身体的场景看得人惊心触目，而这样残忍的事情就是来自於17年前的一件校园暴力，事情因为《黑暗荣耀》的开播被挖出，震惊了所有人。 日前，据JTBC新闻报导称，17年前那群加害者未受到该有的惩罚。 当时作为主使者的国中3年级的女生A某因涉嫌校园暴力被移交法院，最终被判回到家中接受相关机构的观察，而原因则是霸凌者是一群未成年人，比起送往少年院这种如同「坐牢」的惩罚，交由法务部保护观察机构定期「监测」更合适，也因为这个原因加害者们未留下任何前科纪录。
现实远比艺术作品残酷，在金恩淑编剧的笔下，《黑暗荣耀》中的文同珢在成年之后奋起复仇，一步一步紧逼曾经的加害者们，看得观众们直呼「乔妹太帅了」。
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