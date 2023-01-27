《黑暗荣耀》宋慧乔怎么这么老了？ 本尊有话说：那是当然的啊！

《黑暗荣耀》一上线，相信有不少人都怀疑自己的眼睛出了问题，宋慧乔这是怎么了？ ！

《黑暗荣耀》中宋慧乔扮演女主角「文同珢」，一个因为高中时期被霸凌而身心俱灭，一心只为复仇而活的女人。 人设定为30多岁，和其他同学的精神外表形成强烈对比，整个人都是暗沉、憔悴的状态，脸色暗淡，法令纹明显，完全与她的私照、官方照和其他作品中的不老女神形象不同，让观众们看得直呼「不敢相信，宋慧乔怎么老成这样？？ ？」



近期，为时尚杂志《ELLE》拍摄时尚大片的宋慧乔再展好状态，这才是她的正确打开方式嘛！！！拍摄完了写真，宋慧乔也接受了杂志的采访，特意提到了观众们觉得她老了的评论，宋慧乔解释称：「 同珢活著的每一天都很辛苦，如果还是那副完美外形和懂得自我管理的样子那就不真实了，我也听说有观众说我老了，我当然会老啊。」



宋慧乔顺便透露了一些《黑暗荣耀》Part.2的内容，称：「同珢能够立体表达感情的戏份很多，这些在Part.2里会大爆发，虽然很难，但都是一些之前没演过的情感，让我知道我有源源不断的能量，Part.2更有趣。」

此外，《黑暗荣耀》Part.2将於3月10日上线。

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