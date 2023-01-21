厉旭刷了自己的卡帮D&E买帽子！哥哥们开心地跳起舞来，粉丝：「到底谁才是忙内啊XD」
综艺 2023年1月21日 星期六14:37 Hui
（封面图源：YouTube@려욱이의 아지트画面截图）
东海对帽子爱不释手，厉旭送的「生日礼物」真的选对了！
（图源：YouTube@려욱이의 아지트画面截图）
Super Junior厉旭於近期更新个人YouTube频道――《厉旭的秘密基地》，该期内容为他与组合成员们在去年（2022年）10月中旬，一起前往美国LA举行演唱会的点点滴滴。心系东海生日的厉旭，拉住银赫表示：「想给东海哥买个礼物」。走著、走著，发现街边有个贩卖帽子的小摊，纷纷走上前去试戴。
（图源：YouTube@려욱이의 아지트画面截图）
厉旭爽快地表示：「我来付钱！」并且拿出自己的信用卡，给D&E哥哥们买了帽子。
（图源：YouTube@려욱이의 아지트画面截图）
东海和银赫马上戴上弟弟送的礼物，开心地在街上跳起舞来。收到生日礼物的东海不断称赞帽子「好看、好软」，利特则表示：「东海本来没什么热情的，收到帽子以后兴奋起来了」。而看到这么画面的粉丝们也忍不住留言：「一瞬间不晓得谁是哥哥、谁是忙内了～」怎么都这么可爱啦！
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