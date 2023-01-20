《黑暗荣耀》第二季3月10日上线！工作人员透露相关内容，观众：「涎镇啊 我现在真的很好奇」

《黑暗荣耀》第二季3月10日上线！工作人员透露相关内容，观众：「涎镇啊 我现在真的很好奇」

韩剧   2023年1月20日   星期五13:56   Yuan  

（封面图源：Netflix《黑暗荣耀》剧照）

由宋慧乔、李到晛、林智妍等人主演的《黑暗荣耀》讲述校园暴力受害者精心布局的复仇故事，公开后有著超高的讨论度。

Netflix 日前宣布第二季确定在3月10日上线，而文同珢会如何复仇？霸凌五人组下场会是怎样？朱如炡是否会报复杀害父亲的凶手？姜贤南会背叛文同珢吗？网路上也出现第二季剧情的各种猜测。
（图源：Netflix《黑暗荣耀》剧照）（图源：Netflix《黑暗荣耀》剧照）（图源：Netflix《黑暗荣耀》剧照）（图源：Netflix《黑暗荣耀》剧照）

今日（20日），据说是宋慧乔的工作人员在 IG 上传《黑暗荣耀2》的相关内容，也在网路上疯传。上面写著「涎镇啊 我今天也看了网路上的各种猜测，要不要告诉你我的看法？我看到现在，大家的猜测没有一句话是对的，那些猜测太老套了，各位～」还搭配文同珢说著「会很刺激也很可怕」的截图。

这也让已经看过前半部的观众纷纷表示：「涎镇啊 托你的福，我获得每天活下去地力量」、「爲什么今天不是3月10日呢...呜呜」、「2月还没开始呢！居然是3月」、「马上交出来」、「还没看过的人绝对不要在3月前打开」、「有点让人好奇...我真的看过很多推测的故事，好像都挺像样的」、「相信金银淑，结局要特别爽快」等等。
（图源：Netflix《黑暗荣耀》海报）

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