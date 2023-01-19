这位面具美女是谁！《MASK GIRL》面具背后是高贤廷还是NaNa〜

日前在Netflix公开的2023即将上映片单第三期当中，包含了《D.P逃兵追缉令2》、《走进你的时间里》、《盗贼：刀之声》还有一个奇特的《MASK GIRL》，剧照中的是一位戴著面具的女子，她的真面目是谁呢？

演员高贤廷将演出Netflix原创戏剧《MASK GIRL》，剧情描述对外貌相当自卑的一位女子，戴著面具而成为网路直播主，没想到在进行中却意外卷入了意想不到的事件。《MASK GIRL》在遭遇到难以想像的事件后外貌出现了改变的女子「金某美」由NaNa饰演，随著时间的流逝而为了达成其他目标而不择手段与方法的金某美则是由高贤廷饰演，那么面具后的美女是哪一位呢？



面具女郎《MASK GIRL》戴著金色芭比娃娃的面具，托著脸颊也戴上了金色假发，眼神也看向上方。高贤廷近年来演出的作品包括《你的倒影》《邻家律师赵德浩2》《Dear My Friends》《女王的教室》等，总能让人感受到她独特的气场。不过在本次的《MASK GIRL》中她将久违地展现出喜剧演技。本剧中还有暗恋金某美的公司同事朱五男，由安宰弘饰演，而朱五男的母亲则是由廉惠兰饰演。预计在2023年的下半年公开。



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