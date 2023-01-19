「哭著，想放棄了」宋旻浩限動洩低潮心情：「有沒有人能擁抱孤獨的我呢？」

WINNER成員宋旻浩透過SNS洩漏當下心情，在去年11月父親離世後，似乎對他造成相當大的打擊，孤獨感襲來讓他寫下意義深長的手寫發文。

幾小時前宋旻浩的限時動態中發表了一張手寫信，寫著「年紀越來越大，經驗也越來越多，也戰勝失敗，身邊的人一一結婚去了，變得喜歡上以前無法吃的食物。」「對於新結識朋友感到疲倦，雖然在家裡是最舒服自在的，但也變得最孤獨，選擇變多了之後，偶爾像小孩子一樣哭著想要放棄。」文字中表達了自己憂鬱孤獨的心聲。



「才沒盛上幾湯匙的湯，肚子也就飽了，一直以來開心的派對也成了不自在的聚會，感覺是在消耗而已。」感覺宋旻浩對於朋友之間的聚會不再能夠開心地參與。「我老了，也有了皺紋，畫著畫想要表達什麼，有著更多的煩惱。」「這世界上是否真的有我的另一半？是否有人想要溫暖擁抱著這樣孤獨的我呢？即便我老了…」文字中不斷透露出孤獨感受，令人憂心。



1993年生的宋旻浩，在去年11月經歷了父親離世的打擊，也曾在文字中埋怨父親的自私，走得太急，覺得父親是否因為沉重的醫藥費負擔而離去，文字中不難看出他與父親的情感深厚，以及他不捨父親離世的心情，同時也表達著對父親的思念。今日再度看到他的限動發表，感到深深的孤獨感，雖然目前也正在活動中，但夜深人靜時應該相當需要有朋友以及他所愛的人擁抱，陪伴他一起走過這段時間。

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