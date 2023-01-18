新剧《King the Land》首波剧照！官方公开林润娥完美假笑VS「具总」李俊昊霸气西装侧颜：心空～

默默期待这组CP很久了，快告诉我何时首播！！！（狂奔～）

JTBC 预计在今年上半播出的新剧《King the Land》也将会在 Netflix 同步上线，官方在近期首次公开了李俊昊与润娥的人物剧照，让粉丝们一睹为快。



《King the Land》讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具元（李俊昊 饰），与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员千沙朗（润娥 饰）相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧。



▼李俊昊在剧中饰演财阀「King集团」的继承人－具元，聪明、优雅、潇洒且拥有与生俱来的领袖魅力，无法忍受他人的虚假笑容，为找寻对母亲的记忆而进入「King酒店」经营。



▼润娥在剧中饰演性格开朗的「King酒店」职员－千沙朗，以美丽笑容与满足顾客的完美服务，从酒店大厅服务柜台直升职员们梦想中「King the Land」的传说般人物。



人物剧照也引发网上热烈回响，更有粉丝后制两人的宣传海报 & Q版漫画造型，放进文章里跟大家分享一下～。

看完人物剧照是不是更加期待了呢？希望官方赶快释出首播时间啊！

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