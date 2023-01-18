Netflix今年推15部韩剧：《黑暗荣耀》Part 2→《Sweet Home 2》，还有超多新剧上线！

2023年的Netflix，又有一大波韩剧要播出！

◆《恋爱大战》

主演：金玉彬、刘泰伍、金智勋、高媛熙

上线时间：2月10日

剧情简介：《恋爱大战》是一部浪漫喜剧，讲述了不想输给任何男人的女人和对所有女人抱著怀疑态度的男人之间如同战争一样的罗曼史。



◆《黑暗荣耀》Part 2

主演：宋慧乔、李到晛、林智妍、廉惠兰、郑成日、朴成勋

上线日期：3月

剧情简介：Part1中，同珢（宋慧乔 饰）在准备了十多年后重新站在了曾经霸凌过自己的同学面前，这一次再也不会放过他们。 同珢有条不紊地实施著复仇计画，慢慢接近老同学的家人、朋友，试图一一击破。



◆《猎犬们》

主演：禹棹奂、李相二、朴诚雄

上线日期：2023年第二季度

剧情简介：改编自同名人气网路漫画，主要讲述了因债务而纠缠在一起，踏入高利贷世界之后又卷入巨大势力中，由此试图摆脱债务的三个男人之间的故事。



◆《Celebrity》

主演：朴圭瑛、姜敏赫、李清娥、李东健、全烋星

上线日期：2023年第二季度

剧情简介：讲述了在极度残酷和迷人的名人世界里，靠著名的气变现的他们为了保持名气和与新人斗争的一系列故事。 此剧一共12集，通过网红时代的背景，了解那些镜头后喧嚣、痛苦、恐惧、欲望的惊悚世界。



◆《Queen Maker》

主演：金喜爱、文素利

上线日期：2023年第二季度

剧情简介：讲述两名女性投身政治的故事，大企业战略企划室室长「黄道熙」最擅长打造人设，她决心将被称为「正义犀牛」的人权律师「吴承淑」打造成首尔市市长，两个女人之间的「Womance」（Woman+Romance）就此展开。



◆《快递司机》

主演：金宇彬、宋承宪、李絮

上线日期：2023年第二季度

剧情简介：剧改编自同名网路漫画，以大气层受到严重污染的未来为背景，讲述了人们只能用快递传达才能生活下来的故事，在这样的社会之中「快递司机」成为了特别的存在。



◆《走进你的时间》

主演：安孝燮、全汝彬

上线日期：2023年第三季度

剧情简介：改编自台湾超人气电视剧《想见你》，讲述了思念一年前离开世界的男朋友的俊熙命运般从2023年回到1998年， 遇到和男友长得一模一样的时宪，发生的穿越爱情故事。



◆《盗贼：刀之声》

主演：金南佶、徐玄、刘宰明、李贤旭、李浩贞、

上线日期：2023年第三季度

剧情简介：电视剧以1920年为背景，讲述了拥有不同故事的人物在间岛相遇，他们为了守护家园而团结在一起的故事。



◆《D.P.：逃兵追缉令2》

主演：丁海寅、具教焕、金成钧、孙锡久

上线日期：2023年第三季度

剧情简介：《D.P.》原班人马重磅回归，第一季已於2021年8月播出，以追捕逃兵的军人为题材，讲述在军队中被逼到逃出军队的年轻人们的烦恼故事，第二季将会有全新的角色亮相。



◆《面具女孩》

主演：高贤贞、安在洪、廉惠兰、NANA

上线日期：2023年第三季度

剧情简介：改编自同名漫画，讲述了对外貌自卑的上班族金貌美，每晚都会戴上面具在网路上出镜，随后卷入意外事件的故事。



◆《京城生物》

主演：朴叙俊、韩韶禧、赵汉哲、魏嘏隽

上线日期：2023年第四季度

剧情简介：讲述关於人类的伤痛和不安，生存和人的尊严的故事。 在那个被剥夺主导权，人权，一无所有的年代，为了幸福不惜堵上性命的青春们的京城生物惊悚剧。



◆《Sweet Home 2》

主演：宋江、李阵郁、李施昤、朴圭瑛、郑振永、吴政世

上线日期：2023年第四季度

剧情简介：宋江、李阵郁、李施昤和朴圭瑛再次集结，导演李应福表示：「第二季将以新的场所为背景，在第一季里无法完善的技术细节事项也将会在第二季有进一步的完善」，暗示著整个《Sweet Home》世界观将更加扩大，视觉特效也将更加惊人。



◆《李斗娜！》

主演：秀智、梁世宗

上线日期：2023年第四季度

剧情简介：改编自同名网路漫画，讲述了突然退出退出演艺圈的爱豆「李斗娜」，与大一的学弟「李元俊」同住一个屋檐下后发生的罗曼史。



◆《精神病房也会迎来清晨》

主演：朴宝英、延宇振、张东润

上线日期：2023年第四季度

剧情简介：改编自同名网路漫画，同时还融入了真实事件，以女主角、护士郑时娜的视角来展开，讲述在精神病房里发生的一个个温暖治愈故事。



◆《末日愚者》

主演：安恩真、刘亚仁

上线日期：2023年第四季度

剧情简介：改编自日本同名小说，讲述了小行星冲撞地球，地球预示会走向世界末日，每个人物经历绝望和希望等不同情感，与以往末日来临人们陷入恐慌，寻求生存的剧情不同，这部剧中最后的傻瓜们期待著命运降临的瞬间......



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻