可爱朴宝英终於回归了吗～《精神病房也会迎来清晨》首张剧照出炉，与延宇振、张东润、李姃垠合作

早在去年2月就有朴宝英接演新剧《精神病房也会迎来清晨》的消息，7月Netflix确定了主演阵容，而今（17日）在公布2023年内容的同时，公开了《精神病房也会迎来清晨》首张剧照。

《精神病房也会迎来清晨》改编自李罗哈的同名网路漫画，以作者李罗哈担任护理师的亲身经历为创作灵感，故事围绕著护理师郑诗娜，叙述精神病房里的各种小故事。剧版则描述初次来到医院精神科的护理师「多恩」，以她在精神科病房中所看见的世界以及内心冷漠的人们所展开的故事，由《僵尸校园》李在奎担纲导演。



朴宝英即饰演主角「郑多恩」，是个从内科转到精神医学科服务的路里师，对她来说一切都很困难、很生疏，但她真心对待患者、在这里坚强的成长了。首张剧照就是多恩一个人，她虽然穿著给人感觉朝气十足的红橘色制服，但整个人却在放空，脸上表情毫无生气，她遭遇什么挫折了呢？



除了朴宝英，主演阵容还有延玗臻（延宇振）、张东润与李姃垠。延玗臻饰演性格捉摸不透的肛门外科医师「董高允」；张东润饰演常常和多恩斗嘴的好朋友「宋有灿」；李姃垠饰演守护精神病房的护理长「宋孝新」。此外，还有李尚熙、林载赫、柳仁秀与孔圣河。



朴宝英自2021年6月主演的《某一天灭亡来到我家门前》终映之后，就未有新戏剧作品问世，想必粉丝都很期待《精神病房也会迎来清晨》，不过得等到第4季才能看见，也许与朴叙俊、李秉宪主演的电影《水泥乌托邦》会更快在今年与大家见面。



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